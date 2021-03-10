حكايات الفتيات مع تطبيق «يعيد الحياة للحبايب»: «وجع قلوبنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال عالم التكنولوجيا، يفاجئنا بين اللحظة والأخرى بتطبيقات جديدة، وتقنيات مختلفة ومستحدثة قد تساعدك في مهام يومك، وقد تكون سببا في معاناتك نفسيا.

Deep nostalgia، أو تطبيق تحريك الصور الثابتة، تطبيق جديد، أطلقه عالم الأنساب «ماي هريتج»، وهو تطبيق لتحريك الوجوه في صور الأقارب المتوفين، بالتعاون مع D-ID، استخدام خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مسماة Deep Nostalgia، لتحريك الصور الثابتة.

وسرعان ما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدمون التطبيق، لرؤية صور أقاربهم من الموتى، وهم يتحركون أمامهم يمينًا ويسارا.

التطبيق يثير حزن الفتيات: وجع قلوبنا

حجز التطبيق نصيبه في أحاديث الفتيات عبر مجموعاتهن الخاصة، بدأت كل واحدة تستعيد ذكرياتها مع كل عزيز عليها وأحبائها التي افتقدهم.

تقول آية إبراهيم، إن تطبيق تحريك الصور أثار الشجن بداخلها وجعلها تتذكر كل من افتقدته: «برنامج تحريك الصور ده وجعلي قلبي على الرغم الفضول هيقتلني وأشوف ماما بتتحرك تاني قدامي حتى لو كدب، يعني إيه حد يتمناه يشوف حد بيحبه فارق الدنيا وهو بيتحرك حتى لو بطريقة وهمية، حاجة تحزن بجد عايزة حد يأكدلي البرنامج ده في ذنب فعلا ولاء لو اتعمل على صوره للمتوفى ال يعرف يقولى؟».

وقالت سما عادل: «برنامج تحريك الصور الثابتة ده بشع ومرعب بالذات لو صورة حد ميت، وخلتيه يتحرك ألم ووجع بجد ومخيف»، بينما قالت سارة الريان: «برنامج تحريك الصور لحد متوفي دا وجع قلب أوي».

معلومات عن التطبيق Deep nostalgia

وفقًا للخدمات التي يقدمها التطبيق:

يمكنك تحريك جميع الوجوه في صورة ما ، لكن لا يمكن تحريكها جميعًا في نفس الوقت.

تحتاج إلى إنشاء صور متحركة منفصل لكل وجه واحدًا تلو الآخر.

يمكنك الضغط فوق كل وجه لرؤية الرسوم المتحركة.

كيف يتم اختيار الإيماءات؟

هناك العديد من التسلسلات الممكنة للإيماءات التي يمكن تطبيقها على صورة، كل منها ينشأ من محرك فيديو تم إنشاؤه بواسطة الـMyHeritage مسبقًا.

وإذا كنت تريد التحكم في تسلسل الإيماءات الذي جرى تحديده، بدلاً من الالتزام بالتسلسل الافتراضي، فقم بزيارة قسم «صوري» على موقع الويب، وبعد تحريك صورة من هناك ، يمكنك النقر فوق القائمة «الصور المتحركة»، لاختيار أي من التسلسلات المتاحة وتطبيقها.

هل الحركات واقِعِيّة؟

?الإيماءات الموجودة في مقاطع الفيديو الخاصة بالمحرك والتي تُستخدم لإنشاء تسلسلات الصورالمتحركة هي إيماءات بشرية حقيقية والممثلون في معظم مقاطع الفيديو الخاصة بالمخططات هم موظفون في الـMyHeritage.

ما ييعني إن هذه النتيجة النهائية ليست أصلي ، بل هي محاكاة تقنية لكيفية تحرك الشخص الموجود في صورتك وبحث ما إذا تم التقاطه في مقطع فيديو. اعتمادًا على الفيديو والزاوية، تحتاج التقنية أحيانًا إلى محاكاة الأجزاء التي لا تظهر في الصورة الأصلية ، مثل الأسنان أو الأذنين، وقد تختلف جودة النتيجة النهائية. عندما يرتدي الشخص الموجود في صورتك قبعة أو أي شيء آخر، تعمل الحركة المحاكاة بشكل جيد في بعض الأحيان ، وفي أحيان أخرى لا تعمل.