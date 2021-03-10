«مفيش رحمة».. لصان يسرقان كفيفا طلب إنقاذ زوجته من الموت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مشهد خلى من معالم الإنسانية، تعرض زوج يدعى رونالد كروثر، صاحب الـ87 عامًا، وزوجته، لعملية سطو مسلح على يد رجلين إحداهما يدعى ستيفن موريس، 45 عامًا، والآخر وكيلي كاسيدي 42 عامًا، عندما أخذها الزوج للشارع لطلب المساعدة من المارة بعدما أُصيبت بمرض خطير في منتصف الليل، في ولاية «ويلز» البريطانية.

كواليس وفاة الزوجة وسرقة المنزل

استغل الجناة حالة الرجل، إذ كان كفيفيًا وتتبعاه حتى دخل منزله وادعيان إنهما سيساعدانه حتى يحصل على سيارة إسعاف لإنقاذ زوجته المريضة، وفور دخولهما المنزل، صعد الزوج إلى الطابق العلوي للاطمئنان على حالة زوجته التي تعاني من تمدد الأوعية الدموية حتى لم تستغرق لحظات لتلفظ أنفاسها الأخيرة على فراشها، وفق «ميرور»البريطانية.

انشغل الزوج الكفيف في مساعدة الزوجة، بينما استولى المجرمان على جميع النقود التي في المنزل فضلًا عن جهاز محمول «أيفون»، من حقيبة الزوج التي تُركت في الطابق الأول، وهما في الفرار من المنزل، وقبل المغادرة أزالا جميع البصمات من جميع مقابض الأبواب الأمامية للمنزل، وهو الأمر الذي كشفته كاميرات المراقبة لاحقًا.

عاش الزوجان في نفس المنزل طوال حياتهما الزوجية، لأكثر من 60 عامًا، إذ كانت الزوجة تعمل لدى عائلة الزوج كخادمة، وبعد أن أُصيب بالعمى في حادث عمل في السبعينيات، كرست دوروثي سيدة العشاء السابقة حياتها لرعاية رونالد.

الابنة تروي كواليس الحكم على الجناة: يستحقا أكثر من ذلك

بعد اكتشاف الجريمة، أبلغ الجيران الشرطة للتحقيق في الواقعة، وبعد يومين جرى العثور على الجناة ووجهت لهم تهم بالسطو، وقالت جانيت، ابنة الزوجين، «حصل المجرمان على كل ما يستحقانه، ربما كان ينبغي أن يكون أطول ولكن لديهما الآن الوقت للتفكير فيما فعلاه، فقد حُكم عليهما بالسجن لمدة عامين ونصف العام».