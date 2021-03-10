هل تتناولها؟.. هذه الفواكه المجففة تساعدك على زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد فقدان الوزن مهمة صعبة وتتطلب الكثير من التفاني والتصميم، ومع ذلك، فإن الزيادة في الوزن مهمة شاقة ومرهقة أيضا.

في حين أن السمنة هي محور اهتمام الجميع، فغالباً ما يميل الناس إلى تجاهل توسلات الأشخاص النحيفين للغاية، يمكن أن يكون نقص الوزن ضارًا بصحتك مثل السمنة أيضا، وفقا لموقع "timesofindia".

كيف يمكن أن تساعد في زيادة الوزن؟

لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك والحفاظ على وزن مثالي، يمكن أن تساعدك العديد من الأطعمة في هذه العملية، على سبيل المثال، الفواكه الجافة مليئة بالعناصر الغذائية الصحية وبعضها يعتبر من الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تساعدك على زيادة الوزن.

إلى جانب كونها مقرمشة ولذيذة، تمتلك الفواكه الجففة قيمة غذائية عالية ويمكن دمجها مع الأطعمة الأخرى، إليك بعض الفواكه المجففة التي يمكن أن تساعدك في زيادة الوزن.

الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، وهذا هو السبب في أنه يساعد في زيادة الوزن، على الرغم من أنك لن تصبح سمينًا بشكل مفرط من خلال تناول الفول السوداني، إلا أنك ستبني بالتأكيد على بعض كتلة العضلات وستتمكن من الحفاظ على وزن صحي.

الزبيب

الزبيب طريقة سهلة لزيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، غني بالنحاس والمنجنيز والمغنيسيوم والفيتامينات والزبيب يمكن أن يساعدك على اكتساب وزن صحي، طعمه رائع ويمكن إقرانه بأطعمة أخرى مختلفة.

اللوز

تحتوي حفنة صغيرة من اللوز الخام على 170 سعرة حرارية، و6 جرامات من البروتين، و4 جرامات من الألياف، و15 جرامًا من الدهون الصحية، وهذا هو السبب في أنه رائع للأشخاص الذين يتطلعون إلى إضافة بعض الكيلوجرامات إلى وزنهم.

الفستق

يحتوي الفستق على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية وبالتالي زيادة الوزن، في حين أن الأشخاص الذين يهدفون إلى التخلص من بعض الكيلوجرامات يجب ألا يزيدوا من تناولهم للفستق، فإن أولئك الذين يتطلعون إلى زيادة الوزن يمكنهم تناول هذه الفاكهة الجافة.

الجوز

إن تناول الجوز مفيد في نواح كثيرة، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في زيادة الوزن وتتطلع إلى إضافة بعض الكيلوجرامات إلى جسمك، فإن الأطعمة الغنية بالطاقة مثل الجوز يمكن أن تساعدك في الوصول إلى هذا الهدف.