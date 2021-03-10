6 أضرار تحدث لك إذا تناولت الخبز المحروق.. وإليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يكاد تخلو موائد المصريين من "الخبز البلدي"، وتحرض بعض البيوت على تسخينه على النار أكثر من اللازم، خصوصا إذا كان "بايت"، حتى يصبح محروقا، فماذا يحدث أن تناولنها على هذه الحالة؟.. هو ما يوضحه الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365":

- تعرض الخبز للنار مباشرة، يؤدي إلى تكوين مواد هيدروكربونية ضارة مسببة للسرطان.

- وضع الخبز على النار يسبب تحول النشا الموجود به إلى مادة الإكريلاميد، وتعتبر هذه المادة سامة ومسببة للسرطان.

- فقدان حصول الجسم على القيمة الغذائية الموجودة في الخبز، وبالتالي انخفاض الحصول على الفيتامينات والأملاح الغذائية الموجودة به، وبالتالي تقل قيمته الغذائية.

- نقص الجهاز المناعي.

- التأثير على كفاءة عمل أجهزة الجسم بشكل صحيح.

- تناول الخبز المحروق على فترات زمنية طويلة يمكن أن يسبب التسمم الغذائي الكيميائي.

نصح استشاري التغذية، بضرورة الابتعاد عن تسخين الخبز على البوتاجاز، لأن ذلك يؤدي إلى اكتساب الخبز مواد كيميائية سيئة وكثرة تناوله محروقا بمرور الوقت يسبب التسمم الغذائي، وذلك نتيجة احتراق غاز البوتاجاز.

لذا من الأفضل على ربة المنزل استخدام صاج أو لوح معدني لوضع الخبز عليه أثناء تسخينه على البوتاجاز.