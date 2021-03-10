إطلالات عملية ناعمة من لمياء غالب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 02:29 مساءً - لمياء غالب، مقدمة برامج سعودية، وُلدت في جدة، واستطاعت بابتسامتها الصادقة وعفويتها على الشاشة أن تأسر قلوب مشاهدي ومتابعي برنامجها على قناة روتانا خليجية "ساعة شباب"، وهي تمتلك أسلوبًا ناعمًا وأنيقًا في أزيائها، حيث تلجأ دومًا لأسلوب الأزياء الكلاسيكية البسيطة والمنسقة بذوقها الخاص، دون السعي وراء خطوط الموضة.

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إطلالات لمياء غالب بالبليزر

تنسيق لمياء غالب للبليزر



تلجأ الكثيرات من النساء في مظهرهن العملي لقطع البليزر المختلفة؛ لخيار ناعم وعملي، لذا تأنقت لمياء غالب ببليزر أبيض ذي أزرار ضخمة مع بنطال من الجينز الأزرق وقميص بطبعات اللونين البيج والأسود، وأكملت مظهرها ببوت قصير أسود مع تسريحة الشعر المموج، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ بنطالًا بنيًّا مع قميص أبيض من الساتان المطبع وبليزر أسود لخيار كلاسيكي ناعم، وفي الإطلالة الثالثة نسقت بنطالًا أسود ذا خصر عالٍ مع قميص أسود مطبع بالأبيض وبليزر باللون الفوشيا، وسدلت شعرها بأسلوب ناعم إلى الخلف؛ لتُبْرِزَ ملامحها بأسلوب مميز.

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تنسيق بنطال الجينز في العمل

تنسيق بنطال الجينز في العمل من لمياء غالب



لأن بنطلونات الجينز من القطع التي لا تغيب موضتها عن الساحات العالمية، فقد اعتمدت لمياء غالب على بنطال الجينز الأزرق في مظهرها اليومي في العمل، ومن أبرز خياراتها أطلت ببنطال الجينز الأزرق مع قميص أبيض وبلوزة صوفية مزينة بحزام بني للخصر، وأكملت مظهرها ببوت بني، ولجأت لتسريحة الشعر المرفوع مع المكياج الناعم، وظهرت ببنطال الجينز الواسع مع قميص أبيض عصري مزين بحزام محدِّد للخصر، فيما أكملت مظهرها بتسريحة الشعر المموج مع المكياج البني لخيار بسيط وأنيق.

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إطلالات ناعمة وعصرية للعمل

اطلاله حيادية من لمياء غالب





إن كنتِ بحاجة لإطلالة عصرية مناسبة للعمل، فقد اختارت لمياء غالب بنطالًا من الجلد الأسود مع قميص أبيض ومعطف أبيض مطبع بالأسود بأسلوب مميز، وأكملت مظهرها بحذاء أسود عصري ذي كعب ناعم مع مجوهرات بسيطة، فيما تألقت ببنطال أسود مع معطف أبيض مطبع بالبنفسجي والأبيض والأسود بطريقة ناعمة، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الذهبي، وسرحت شعرها بأسلوب مموج إلى جانب المكياج الناعم، وفي مظهر مميز تزينت بتنورة بليسيه باللون البنفسجي مع معطف أبيض مزين بأزرار ذهبية، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل للخلف؛ لتُبرز ملامحها الشرقية.

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