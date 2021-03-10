موديلات معاطف بحسب الطول موضة خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 02:29 مساءً - برزت موضة المعاطف الفخمة لمجموعات خريف 2021 خلال عروض أسبوع ميلانو، وكان لافتاً التنوع الكبير الذي سيشهده الموسم المقبل مع الإبقاء على موديلات أساسية لا تنتهي موضتها مثل المعطف الترينش والمعطف الماكسي.



شاهدي الصور التي جمعناها لكِ من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2021 واختاري منها ما يعكس ذوقك ويناسب طولك.



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معاطف فرو موضة 2021 نجمة أسبوع ميلانو

FENDI





لم تغب المعاطف الفرو عن عروض أسبوع ميلانو وكالعادة النصيب الأكبر رصدناه لدى دار فندي Fendi، أحببنا المعطف متوسط الطول ذي الياقات العريضة والمزين بحزام رفيع والمعطف الطبقات ذي الفراء الوثير الماكسي.



لفتتنا أيضًا المعاطف متوسطة الطول المميزة بألوانها الدافئة من توقيع ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti.









معاطف ماكسي آخر موضة من أسبوع ميلانو

ETRO





باتت المعاطف الماكسي من أساسيات خزانة الشتاء بعدما أثبتت حضورها خلال مواسم متتالية وها هى تتصدر المشهد من جديد على منصات عروض أسبوع ميلانو، أعجبنا المعطف المزين بطبعة جلد النمر من توقيع إيترو Etro والمعطف الأخضر الزمردي من مجموعة ماكس مارا Max Mara.



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معاطف Double breasted آخر موضة

MAX MARA





تملك المعاطف المزوده بأزرار على الجانبين Double breasted coats ستايل كلاسيكي يرشحها لتكون من القطع الأساسية للوكات العمل، تألقت عارضة ماكس مارا Max Mara بمعطف جملي يصل طوله إلى منتصف الساق تقريبًا زينته بحزام رفيع، فيما ظهرت عارضة جورجيو أرماني Giorgio Armani بمعطف رمادي بياقات عريضة.









المعطف الأبيض يسيطر على عروض ميلانو

SALVATORE FERRAGAMO





تستمر المعاطف البيضاء في تصدر مشهد الموضة حيث سيطرت بشكل لافت على مجموعات خريف 2021، تألقت عارضة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo بمعطف A Line ماكسي مزين بجيوب على الجانبين، نرشح لكِ أيضًا المعطف الأبيض من تصميم دار فندي Fendi.



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نصائح إختيار المعطف بحسب الطول:



- اختاري المعاطف التي ينتهي طولها عند الكاحل أو تعلوه ببضع السنتيمترات إذا كنت قصيرة القامة.



- ابتعدي عن المعاطف الضخمة والـ Oversize في حال كنت قصيرة حتى لا تزيدي من مشكلتك.



- تناسب موضة المعاطف الماكسي التي تغطي الكاحل طويلات القامة.



- قصيرات القامة يُفضل أن يتجنبن المعاطف المزدحمة بالطبعات.