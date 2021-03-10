عبايات ملونة مستوحاة من المدونات العمانيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 02:29 مساءً - سادت هذا العام صيحة العبايات الملونة؛ حيث تنافس فيها العديد من مدونات الموضة العربيات بتصاميم بسيطة تحمل لمسة مميزة تعشقها النساء، ولمساعدتكن في تنسيقها ضمن الإطلالات الكاجوال اليومية، ومن وحي أحدث خياراتهن، نستعرض لكن عدة أفكار.



الإعلامية تاج نور بالعبايات الملونة

تاج نور بالعبايات الملونة



تاج نور، إعلامية عمانية ومدونة للموضة، يتابعها على انستغرام أكثر من 660 ألف شخص؛ حيث تنشر من خلاله العديد من الصور لإطلالاتها بالعبايات المختلفة والأزياء التي تمثل ثقافات بلدها، ومن وحي أبرز إطلالاتها نلهمك بعض الأفكار؛ حيث تأنقت بعباية بيضاء مصممة بعدة طبقات ومزينة بتطريزات الزهور الذهبية، مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر للوك مميز، ونسقت عباية شتوية حمراء مطرزة في المنتصف بنقوش ذهبية مميزة، وأكملت اللوك بحجاب أسود ناعم مطبع بالذهبي، وفي مظهر يومي اختارت عباية البشت المصممة بخط منفصل من القماش البني والأحمر والزهري مع التطريزات البيضاء لمظهر مميز، وأكملت الإطلالة بحذاء بكعب شفاف وفستان بدرجة الأخضر التيفاني.

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عبايات أحادية اللون من مريم المعمري

عبايات أحادية اللون من مريم المعمري



نشرت الموديل المحجبة، مريم المعمري، عدة صور لإطلالاتها بالعبايات أحادية اللون؛ حيث أطلت في الخيار الاول بعباية سماوية مصممة بطيات قماشية ناعمة في الأطراف مع بلوزة بيضاء وتنورة بلون العباية، وأكملت اللوك باكسسوارات من الجلد الأبيض، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية بنية واسعة مع إطلالة كاجوال بالجينز مرتفع الخصر وقميص أبيض، وللوك شتوي بسيط ارتدَتْ عباية بيضاء بخطوط عرضية ناعمة مع بلوزة بنية برقبة عالية، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب مزين بفصوص صغيرة وأنيقة.

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أصيلة آل سعيد بعبايات ملونة مزينة بالأحجار

أصيلة آل سعيد بعبايات ملونة مزينة بالأحجار



اتبعت المدونة العمانية، أصيلة آل سعيد، خيارات العبايات الملونة بألوان بسيطة وأفكار مناسبة للمظهر اليومي، ومن وحي أبرز إطلالاتها تألقت بعباية رمادية مزينة بقماش أبيض في أطراف الأكمام ومطرزة بأحجار رمادية في الأكمام بأسلوب طولي ناعم، وتزينت بعباية زهرية مطرزة بالأحجار اللامعة والفصوص اللؤلؤية في الأكمام ومن المنتصف لأناقة عصرية مفعمة بالأنوثة، واعتمدت في الإطلالة الثالثة عباية حمراء مزينة بخطوط عرضية مموجة ومزينة بالأحجار بأسلوب ناعم ومناسب للكثيرات من النساء.

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