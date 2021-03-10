موديلات أساور ذهبية من وحي النجمات العربيات من أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 02:29 مساءً - لأن المجوهرات من القطع الأساسية التي تكمل إطلالة كل امرأة في مختلف مناسباتها، ولأننا نبحث دوماً عن كل ما هو جديد وعصري لنتأنق به في مختلف المناسبات؛ فسوف نرصد لك اليوم عدة تصاميم للأساور الذهبية من وحي النجمات العربيات والموقعة من أهم الماركات العالمية.

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أساور ذهبية من أهم الماركات العالمية من وحي النجمات



موديلات أساور ذهبية من وحي النجمات العربيات

سوار كارتييه Cartier من نانسي عجرم

نانسي عجرم- الصورة من انستغرام



في إطلالة ناعمة باللون الأسود، تزينت المغنية اللبنانية، نانسي عجرم، بأسورة مميزة من علامة كارتييه Cartier تتجذّر من أصول مجموعة «كلاش دو كارتييه» في مبدأ الازدواجية بتصميمها المعاصر، الذي يدمج الأزرار والخرز والمسامير المربّعة في شبكة مضلّعة تعطي مظهراً متحرّكاً للمعدن.

سوار بولغاري Bvlgari من سيرين عبدالنور

سيرين عبدالنور- الصورة من انستغرام

تجملت المغنية والممثلة اللبنانية، سيرين عبدالنور، بأساور سيربنتي فايبر من علامة بولغاري Bvlgari، صُممت باللون الذهبي الملتف حول المعصم بجاذبية فائقة، مع منحنيات فضية تُوحي بحركة الثعبان اللولبية؛ لتجمع بين الجمال الناعم لحراشف الثعبان وحركته الانسيابية التي تترصع بالألماس المصفوف بشكل ناعم.

ميريام فارس بسوار مزين بالأحجار من لازوردي L'azurde

ميريام فارس- الصورة من انستغرام



تألقت المغنية والممثلة والفنانة الاستعراضية اللبنانية، ميريام فارس، في أحدث إطلالاتها بأسورة من مجموعة إنستايل من علامة لازوردي L'Azurde، صُممت بأسلوب مزين بالأحجار الملونة لمظهر مشرق ولافت للأنظار، يناسب كل المشاوير اليومية أو المناسبات؛ فلا تترددي في التألق على غرارها.

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سوار عصرية من كارتييه Cartier بأسلوب ياسمين صبري

ياسمين صبري- الصورة من انستغرام



ظهرت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، بسوار من مجموعة «پانتير دو كارتييه» لدار كارتييه Cartier، مصنوع من الذهب الأصفر وطلاء اللّكر الأسود المزين بخطوط مموجة ومرصّعة بحجرين من العقيق؛ لمظهر عصري ومميز.

سوار لازوردي L'azurde بصيحة الجنزير من نيللي كريم

نيللي كريم- الصورة من انستغرام

أطلت الممثلة وعارضة الأزياء المصرية، نيللي كريم، بأساور لازوردي L'Azurde الناعمة من الذهب الأصفر التي تتميز بجاذبية لافتة ومثالية؛ للارتداء اليومي بصيحة الجنزير الذي يحمل عدة دوائر بيضاوية متسلسلة، ويمكنك تنسيقها مع كل المجوهرات الذهبية التي تملكينها.

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