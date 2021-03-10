صيحات جمالية للمرأة الخليجية من هند البلوشي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 02:29 مساءً - تتميز الفنانة الكويتية، هند البلوشي، بجمالها الشرقي بالملامح الواضحة والبارزة، وغالباً ما تحبذ إبراز ملامحها برسمات مكياج قوية بالألوان الترابية والمعدنية، كما تتميز بلون شعرها الداكن، ولا تحبذ تغيير لونه، حيث تتمسك به لكونه يليق بملامحها، لكن نجد أنها متجددة في تسريحات شعرها بتسريحات الشعر الكلاسيكية الناعمة، فإليك أبرز صيحاتها الجمالية.

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المكياج الترابي مع الشعر المنسدل لخيار يومي

المكياج الترابي مع الشعر المنسدل لخيار يومي( الصورة من انستغرام)



تميل هند البلوشي للمكياج ذي الألوان الترابية في مظهرها اليومي بشكل كبير، ومن أبرز إطلالاتها تألقت بمكياج العيون البني مع الجليتر في مدمع العين والجفن المتحرك، وأكملت مظهرها ببلاشر زهري وطلاء الشفاه اللامع وسرحت شعرها بأسلوب مموج وأنيق يليق بملامحها، وفي الإطلالة الثانية تجملت بمكياج العيون البني بدرجة فاتحة مع الظلال الذهبية في الجفن المتحرك، وأضافت الرموش الاصطناعية لمظهرها مع بلاشر مشمشي وطلاء الشفاه اللامع باللون البني، ولجأت في هذا اللوك لتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب ناعم.

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أحمر الشفاه الزهري بأسلوب هند البلوشي

أحمر الشفاه الزهري بأسلوب هند البلوشي ( الصورة من انستغرام)



على الرغم من أن هند البلوشي لا تتخلى عن درجات الألوان الترابية في المكياج، فإنها اعتمدت أحمر الشفاه الزهري؛ ليضفي عليها إطلالة أنثوية باهرة، حيث اختارت في إحدى إطلالاتها المكياج السموكي المرتكز على درجات اللون البني والأسود مع قلم الروج والبلاشر باللون الزهري، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل للخلف بتسريحة الشعر المبلل، وفي لوك أكثر بساطة اعتمدت تسريحة الشعر المموج مع مكياج العيون السموكي بتدرجات اللون البني، واختارت البلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري، واستخدمت في هذه الإطلالة صيحة الهايلايت لتُبرز به ملامحها.

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قلم الروج الداكن من هند البلوشي

قلم الروج الداكن من هند البلوشي ( الصورة من انستغرام)



يعود أحمر الشفاه الداكن بقوة ليحتل مكانة مميزة ضمن صيحات عالم المكياج والتجميل بتدرجات ألوانه الصارخة، لذا اعتمدته هند البلوشي بعدة طرق؛ حيث أطلت بمكياج العيون السموكي بتدرجات اللون البني مع الفضي اللامع أسفل الحواجب لتُبرز جمال عينيها وتُظهرها بأسلوب أوسع، وأكملت اللوك بطلاء الشفاه الداكن باللون الأحمر البرغندي، فيما ظهرت في لوك آخر بمكياج العيون البني على كامل العين مع المكياج الفاتح أسفل الحواجب، وتزينت بالبلاشر البني وقلم الروج الأحمر لمظهر يومي.

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