برنامج سكر بنات:خلطات زيت الشاي للتخلّص من حب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 مارس 2021 02:29 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطات سهلة جداً وبحسب متابعين الخليج 365 لمحاربة حبوب الشباب التي تظهر على الجسم وعلى الظهر بالإضافة إلى خلطة لتطهير حبوب الوجه من الجراثيم التي تسبّب بانتقال حب الشباب وتزايده في الوحه.

خلطة تطهير الوجه:

خلطة تطهير الوجه

أنت بحاجة إلى ماء وزيت شجرة الشاي.

ضعي في نصف كوب ماء ثلاث قطرات فقط من زيت شجرة لشاي للنتخفيف من حدته. وتجنبي وضع زيت الشاي مباشرة على الوجه .

بللي قطنة في الماء الممزوج بقطرات زيت الشاي وامسحي بها وجهك وبعد 5 دقائق اغسلي وجهك .

خلطة محاربة حبوب الظهر :

لمحاربة حبوب الظهر

لمحاربة مشكلة ظهور حب الشباب على ظهرك إليك هذه الخلطة:

أنت بحاجة لجل ألوفيرا طبيعي وزيت شجرة الشاي وبخاخ.

اخلطي جل الألوافيرا مع 5 قطرات من زيت شجرة الشاي وضعي المحلول في بخاخ.

بعدها استعمليه يومياً على ظهرك لمدة شهر.

خلطة تقشير الجسم لمحاربة حب الشباب:

لتقشير حبوب الجسم

أنت بحاجة إلى : ظرف من جيلو الحلويات، حليب سائل، القليل من النسكافيه ومكون ظرف الشاي الأخضر.

اخلطي المزيج جيداً بعدها قومي بتطبيقه خلال الحمام على طريقة تقشير الجسم.

بعدها اغسلي جسمك جيداً.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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