5 أمور ابدأ بها يومك فور الاستيقاظ من النوم.. مفيدة لك جدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

روتينك الصباحي يحدد كيف سيسير بقية يومك، فمن أساس نجاح أي شخص هو ما يفعله في الصباح.

وإذا كنت تبدأ يومك بشكل صحي وسليم سيكون يومك كذلك، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعد على ذلك، نذكرها لكم بحسب ما أورد موقع ""brightside .

1- تدليك الأذن:

يمكن أن يساعدك تدليك أذنيك على الاستيقاظ بشكل كامل، خصوصا إذ كنت ما تزال مستلقياً على السرير، إذ يمكن أن تعمل الأجزاء الحساسة من الأذن على تحفيز مدى نشاطك وحيويتك باقي اليوم.

2- شرب كوب دافئ من الماء والليمون:

يجب أن تستبدل القهوة في الصباح بكوب من الماء الدافئ، فذلك سيحسن عمل الجهاز الهضمي والكلى والأمعاء، ويساعد في إزالة السموم من الجسم، ويقوي المناعة، ولكن يجب أن تشربه قبل تناول الفطور بـ20 دقيقة.

3- تنظيف اللسان:

نعرف جميعناً أنه من الضروري تنظيف الأسنان مرتين يوميا، لكن لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد، حيث يتراكم عدد كبير من البكتيريا في لسانك ويسبب رائحة الفم الكريهة.

ويمكن أن يؤدي إلى ترسبات وتسوس الأسنان ومشاكل كثيرة في اللثة، لذا يجب أن تنظف لسانك جيداً في الصباح.

4- تناول ملعقة عسل:

يمنحك العسل الطاقة، ويحفز ذاكرتك وإنتاجيتك، ويشفيك من السعال، ويخفف من أعراض الحساسية، لذلك يجب أن تبدأ يومك بملعقة صغيرة من العسل ويجب تناوله قبل 15 دقيقة من وجبة الفطار.

5- غسل الفم بمحلول الملح:

ضع ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء، فيساعد هذا على تطهير الفم من البكتيريا والمحافظة على الأسنان نظيفة وحمايتها من التسوس، والتخلص من رائحة الفم الكريهة.