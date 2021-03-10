في 5 دقائق.. 5 أنواع من الحلويات يمكنك عملها في المج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحتار الكثير من الأمهات في صنع حلويات اللذيذة والسريعة لأطفالها، دون بذل الكثير من المجهود أو إنفاق المال.

ولهذا نقدم لكم طرق عمل 5 أنواع من الحلويات التي يمكن عملها في خلال 5 دقائق بالمج، وفق ما أورد موقع"Brightside" .

1- كيكة الشوكولاتة في المج:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة دقيق

2 ملاعق كبيرة من السكر البني

2 ملاعق صغيرة من الكاكاو

1/4 ملعقة صغيرة بكينج بودر

3 ملاعق كبيرة حليب

1 ملعقة كبيرة زبدة

قطرة من خلاصة الفانيليا

1 ملعقة صغيرة من شوكولاتة الحليب

الطريقة:

أحضر كوبًا من السيراميك (حوالي 250 مل).

يُخلط الدقيق والسكر والكاكاو والحليب والزبدة ومستخلص الفانيليا في الكوب جيدًا.

ابشر الشوكولاتة بمبشرة ثقب كبيرة ورشها فوق الخليط.

ضعه في الميكروويف لمدة 45 ثانية تقريبًا (حتى ينضج)

دع الكيك يبرد لمدة 5 دقائق.

استمتع بكيكة لذيذة!

2- كيكة الشوكولاتة والموز:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 ملاعق كبيرة سكر

2 ملاعق كبيرة من الحليب

2 ملاعق كبيرة من زيت عباد الشمس

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر

1 بيضة

سكر الفانيليا حسب الرغبة

1/2 موزة

1 ملعقة كبيرة من الكاكاو

الطريقة:

امزجي جميع المكونات في كوب كبير.

أضيفي الحليب والبيض وزيت عباد الشمس واخلطي جيدًا.

نقطع الموز إلى قطع صغيرة ونضيفها إلى الخليط.

الميكروويف لمدة 7 إلى 10 دقائق بقوة 800 وات.

دع الكيك يبرد قليلاً قبل التقديم.

3- البسبوسة في المج:

المكونات:

200 جرام من الجبن الكيري

1 بيضة

2 ملاعق كبيرة من القشدة الحامضة

2 ملاعق كبيرة سميد

1 ملعقة صغيرة من بكينج بودر

رشة من الملح

سكر حسب الرغبة

المكونات:

يُهرس الجبن جيدًا بالشوكة. أضيفي الكريمة والبيض واخلطيهم جيداً. ثم نضيف السميد وبكينج بودر والملح ونخلط كل شيء مرة أخرى.

ضعي الخليط في كوب وغطيه.

نضعه في الميكروويف لمدة 8 دقائق بقوة 800 وات.

استمتعي بالحلوى اللذيذة!

4- الكوكيز في المج:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقتان صغيرتان من سكر جوز الهند (يمكنك استخدام السكر العادي بدلاً منه)

1 صفار بيضة

1/4 كوب دقيق قمح أو لوز

رقائق الشوكولاتة حسب الرغبة

الطريقة:

نذوب الزبدة في كوب، ثم نضيف صفار البيض والسكر. امزجي كل شيء حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

أضفي الدقيق.

رشي رقائق الشوكولاتة فوق الخليط.

نضعه في الميكروويف لمدة 1.5 دقيقة.

قبل التقديم، دع البسكويت يبرد قليلاً

5- تشيز كيك:

المكونات:

50 جرام جبنة كريمية

2 ملاعق كبيرة من القشدة الحامضة

1 بيضة

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملاعق كبيرة من السكر

توت للتزيين حسب الرغبة

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات معا.

ضع الخليط في كوب مدهون بالزيت.

ضعي كعكة الجبن في الميكروويف لمدة 90 ثانية على أعلى درجة حرارة. قلب الخليط كل 30 ثانية.

دع الكعكة تبرد.

ضيفي التوت الطازج أو الكريمة المخفوقة أو المكسرات المطحونة فهي تعطي شكل رائع.