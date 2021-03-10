إنجي وجدان تطالب بإعدام منتهكي عرض الأطفال: مفيش حاجة اسمها استروا المتحرش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة إنجي وجدان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، على واقعة «متحرش المعادي»، قائلة «تاني بقول مفيش حاجة اسمها استروا على المتحرش المريض اللي بيتحرش بطفلة».

وتابعت الفنانة خلال منشورها، «كفاية بقى عايزين الناس دي عددهم يقل، أنقذوا الأطفال من أي متحرش الأكفال وأفضحوهم».

إنجي وجدان: اعدموا كل من عذب وانتهك عرض طفل

وكانت «أنجي» أعادت مشاركة منشور قديم لها يرجع لعام 2017، تطالب من خلاله إعدام من ينتهكون حرية الأطفال، «أطالب بإعدام كل من انتهك عرض طفل..أطالب بإعدام كل من عذب طفل، أطالب بإعداد كل من تسبب في موت طفل».

مطالبات من المتابعين بمعاقبة الجاني بالسجن والإعدام

لقي المنشور الذي شاركته الفنانة عبر حسابها، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصد آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها، «هو اكيد ربنا ستره مرة واتنين وتلاتة ربنا بيفضح بعد ما بيخلص رصيدك من الستر هو اللى كدا مش الناس خالص اللى فضحته وتحية لستات مصر الشرفاء العظماء اللى خوف ميعرفش طريق لقلوبهم، قلبي وجعني عليها، انا حاسة اني بقي عندي فوبيا اني اسيب ابني اوبنتي لوحدهم، الراجل ده لازم يتعدم او ياخذ حكم بالسجن مدى الحياه، هو ربنا اكيد ستره اكتر من مره وربنا رفع عنه ستره علشان يبقي عبره ده اكيد مش اول مرة يعمل كده فلازم يتحاسب وكل الناس،تعرفه ويتعاير طول حياته باللي عمله ده، حرام عليه طيب مخفش على بيته ومراته وعياله يحصلهم كدة».

واقعة «متحرش المعادي»

خلال الساعات الماضية، أثار مقطع فيديو مصور غضب الرأي العام، حيث أظهر شابا يتحرش بطفلة في المعادي، تعمل بائعة مناديل، حيث اصطحبها من الشارع داخل أحد العقارات، حتى تمكنت شابة تعمل في معمل تحاليل بالعقار عن طريق كاميرات المراقبة من إنقاذها.