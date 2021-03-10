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الامارات | علامات تشير إلى التهاب دواعم الأسنان

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى التهاب دواعم الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان إن نزيف اللثة باستمرار عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو بالخيط ينذر بالإصابة بما يعرف بالتهاب دواعم السن، أي النسيج الداعم المحيط بالأسنان.

كما يندرج تورم واحمرار اللثة ضمن الأعراض الأخرى الدالة على التهاب دواعم السن.

وشددت الرابطة على ضرورة علاج التهاب دواعم السن على وجه السرعة، وإلا فقد تتخلخل الأسنان وقد تسقط في أسوأ الأحوال.

وللوقاية من التهاب دواعم الأسنان، ينبغي الحرص على العناية بالأسنان واللثة مرتين يومياً، مع الإقلاع عن التدخين، الذي يعد من أهم عوامل الخطورة المؤدية للالتهاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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