بعد واقعة طفلة المعادي.. أخصائي إرشاد أسري يقدم 7 نصائح لحماية صغارك من التحرش

القاهرة - سمر حسين - ماما

أثار واقعة تحرش رجل بطفلة لم يتعد عمرها 7 أعوام في منطقة المعادي بالقاهرة، رعب الأمهات على أبنائهن وأصحبن يتساءلن عن طريقة حماية صغارهن وكيفية وقايتهن من متثل المواقف، وفي هذا السياق قدمت أنچيل مراد جرجس، أخصائي أرشاد نفسي وأسري وتعديل سلوك أطفال ومراهقين، مجموعة من النصائح للأمهات عن كيفية توعية الأطفال بمواجهة التحرش والسن المناسب للتوعية، منها كما ذكرتها لـ «هن».

مفهوم التحرش

هو جريمة يعاقب عليها القانون مثلها مثل القتل والسرقة هي اقتحام لخصوصية وجسم الضحية، المتحرش مريض يجد لذاته في اقتحام المناطق الخاصة بالآخرين وإيذائهم نفسياً وجسديًا.

كيفية توعية الأطفال بمواجهة التحرش

متابعة رغبة الأبناء في التجمعات (الأصدقاء والعائلية).

متابعة مشاعره تجاه الأشخاص (قلق أو خوف من شخص معين حتى لو أقرب الأقربين.

ممنوع منعًا باتًا إجبار الطفل على تقبيل الأشخاص الأكبر من باب التعبير عن الحب.

توعية الطفل أن جسمه ملكه ملكية خاصة لا يسمح لأحد مهمًا كان بلمسه.

لا يجوز تعرض الطفل لمشاهدة الواقعة كنوع من التوعية ولكن التحدث له افضل ومشاهدة الڤيديوهات الكارتونية الخاصة بالتوعية الجنسية المناسبة لعمر الطفل.

تقديم وعي مستمر و يومي للطفل وليس فقط عند حدوث واقعة مثل هذه الوقائع.

توعية الطفل وتنبيه انه لا يتأثر بالمغريات.

يجب بداية توعية الطفل من عمر 3 سنوات.

إرشادات تعلم للأطفال لمواجهة أشكال الخطر المختلفة

قول «لأ» بأعلى صوت لمواجهة أي شكل من أشكال الخطر.

ضرب وإبعاد الشخص بقوة.

إذا كان هناك شخص قريب من الطفل عند تعرضة لإيذاء يجب توعيته بالجري لأقرب شخص يثق فيه.