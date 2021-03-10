بعد واقعة طفلة المعادي.. عقوبة التحرش في القانون المصري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقوبة رادعة تنتظر الرجل المتحرش بفتاة المعادي الملقب «متحرش المعادي» بعد التحرش بطفلة أمس في مدخل إحدى العمارات لا يتعدى عمرها الـ 7 سنوات، حتى تقلب قصة اعتدائه على الطفلة الرأي العام.

انتشر أمس فيديو لشاب يتحرش بطفلة صغيرة، تحت بير سلم إحدى عمارات منطقة المعادي، وأظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في مدخل العمارة، لحظة استدراج متحرش المعادي للطفلة الصغيرة، ثم انتهك عرضها.

عقوبة المتحرش بطفلة المعادي في القانون المصري

عقوبة رادعة جاءت في المادتين 268، 269، بقانون العقوبات، وتنص المادة الأولى: فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

وكذلك المادة 269، التي نصت على أنّه: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

القصة الكاملة بمتحرش المعادي

نشرت السيدة مكتشفة واقعة التحرش وتدعى «أوجيني أسامة» الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كي تسهل الوصول له ومعاقبته عن فعلته في التحرش بالطفلة.

وكتبت في تعليقها على الفيديو: «لكل صحابي اللي عندي على فيس بوك عمري ما طلبت منكم أي شير لأي حاجة بس من فضلكم لازم الحيوان ده يتفضح ويتجاب ويتحبس، في المعادي ميدان الحرية دخل العمارة ونده على البنت الصغيرة دي وعمل اللي انتوا شايفينه ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري ده حيوان ولازم يتحاسب افضحوا على قد ما تقدروا».