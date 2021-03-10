القاهرة - سمر حسين - يحتاج البعض إلى المقبلات على مائدة الطعام في الوجبات المختلفة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل سلطة لوبيا بالبنجر، على طريقة الشيف شربيني، مُقدم برنامج الشيف على «سي بي سي سفرة».

المكونات

صدور دجاج مشوية.

بنجر مسلوق.

لوبيا.

حمص مسلوق.

بصل أخضر.

زيت زيتون.

مايونيز.

خل.

ملح وفلفل وكمون.

عصير ليمون.

طريقة عمل سلطة لوبيا بالبنجر

تخلط كل المكونات على الخضار ماعدا الدجاج.

يقلبوا جيدًا ثم يتم وضعه في طبق التقديم.

ثم يضاف الدجاج المشوي على الوجه.

فوائد البنجر

البنجر له العديد من الفوائد منها

علاج الأنيميا.

غني بفيتامين A و B23.

غني بالبوتاسيوم والماغنسيوم.

يحتوي على الكولاجين المفيد للبشرة.