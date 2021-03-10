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طريقة عمل سلطة لوبيا بالبنجر

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القاهرة - سمر حسين - يحتاج البعض إلى المقبلات على مائدة الطعام في الوجبات المختلفة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل سلطة لوبيا بالبنجر، على طريقة الشيف شربيني، مُقدم برنامج الشيف على «سي بي سي سفرة».

المكونات

صدور دجاج مشوية.

بنجر مسلوق.

لوبيا.

حمص مسلوق.

بصل أخضر.

زيت زيتون.

مايونيز.

خل.

ملح وفلفل وكمون.

عصير ليمون.

طريقة عمل سلطة لوبيا بالبنجر

تخلط كل المكونات على الخضار ماعدا الدجاج.

يقلبوا جيدًا ثم يتم وضعه في طبق التقديم.

ثم يضاف الدجاج المشوي على الوجه.

فوائد البنجر

البنجر له العديد من الفوائد منها 

علاج الأنيميا.

غني بفيتامين A و B23.

غني بالبوتاسيوم والماغنسيوم.

يحتوي على الكولاجين المفيد للبشرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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