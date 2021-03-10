«إليزابيث» الحماة الصارمة.. قصص 3 حوادث طلاق من العائلة المالكة في 32 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ سنوات طويلة وتعاني العائلة المالكة في بريطانيا من مشكلات الزواج، التي تصبح حديث الصحف بعد ذلك، فشهدت العائلة الأهم في بريطانيا العديد من حالات الطلاق والانفصال على مدار أعوام طويلة، ومن بين آخر تلك المشكلة ما حدث مع ميجان ماركل زوجة الأمير هاري.

أثار قرار انفصال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن العائلة البريطانية المالكة، الرأي العام حينها وذلك بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات بينهما حتى يستقرا على هذا القرار، حتى يظهرا الآن بعد مرور عاما على انفصالهما عن العائلة المالكة في حوار خاص مع أوبرا وينفري، صاحبة البرنامج الأكثر شهرة في الولايات المتحدة.

يستعرض «هُن» في التقرير التالي قصص انفصال داخل العائلة الملكة البريطانية عاصراتها الملكة إليزابيث.

طلاق ابنة الملكة إليزابيث

«آن» هي الأبنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية، تطلقت من زوجها الأول مارك فيليبس، تطلقت بعد ثلاث سنوات من انفصالهما في 1989.

طلاق الأميرة ديانا

أزمات قوية بين الأميرة ديانا وزوجها وريث العرش الأمير تشارلز، فبعد سنوات من المشكلات والاضطربات التي استمرت 11 عاما، انتهت بالطلاق بينهما في عام 1996.

طلاق ثاني أبناء الملكة إليزابيث

السنة نفسها، انفصل ثاني أبناء الملكة إليزابيث، الأمير أندرو، عن زوجته سارة فرغوسون، إثر تصويرها عارية الصدر في مسبح في جنوب فرنسا إلى جانب مستشارها المالي، ورغم الطلاق الذي وقع في 1996، استمرت علاقة الزوجين جيدة وودية، ولا تزال سارة فرغوسون تعيش في منزل زوجها السابق، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

في نوفمبر الماضي، فقدت ميجان ماركل، طفلها الثاني إثر إجهاض في شهر يوليو الماضي، لكنها منذ ذلك الوقت تعيش تجربة مريرة وثقتها في مقال نشر اليوم عبر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.