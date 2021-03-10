احذري 10 أطعمة مميتة داخل مطبخك

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القاهرة - سمر حسين - تحرص ربة المنزل كثيرا على تجنب الأطعمة المسببة للتسمم والالتزام بالأطعمة الصحية ولكنها قد تخطئ في طرق تحضيرها فتحولها من كونها مفيدة وصحية الى ضارة وقاتلة.
وكثير من الأطعمة تحتوي على بعض السموم التي لا نعرف عنها شيئاً والتي تؤثر فقط في حالات معينة لها علاقة بكيفية التعامل معها.
وعرضت صحيفة «فوكس نيوز الأمريكية» 10 أطعمة مميتة يحظر توافرها في مطبخك
1_بذور الفاكهة
بعض الفواكه تحتوي على حمض البروسيك الحمض السام الذي يتواجد في بذور التفاح والمشمش والخوخ وغيرها.
2_أوراق الراوند
يعتبر الجزء الوحيد الصالح للأكل هي السيقان إذ تحتوي أوراقها على حمض الأكساليك الذي يصيب حصوات الكلى مما قد يؤدي إلى الموت.
3_جوزة الطيب
هي مادة مهلوسة فالقليل منها يؤدي إلى التشنجات والكثير يعرض للنوبات والسكتات الدماغية.
4_البطاطس
تجنب البطاطس ذات البراعم والصبغة الخضراء فقد تسبب الإسهال الذي يصاحبه صداع منتهي بغيبوبة موت في بعض الأحيان.
5_اللوز
7 حبات من اللوز المر تسبب كثير من المشاكل للبالغين ومن الممكن أن تكون قاتلا للأطفال.
6_العسل الخام
تناول العسل الخام غير المبستر يؤدي إلى القيء والغثيان المستمر حتى 24 ساعة والإصابة بالتسمم الحاد.
7_الطماطم
تحتوي سيقان الطماطم واوراقها والبذور الخضراء غير الناضجة منها على سموم قلوية تتسبب في تهيج المعدة.
8_التونة
تحتوي التونة على نسبة عالية من الزئبق الذي يمتصه الكثير من الأسماك، ما يؤثر على سلامة العقل والكليتين وقد ينتج عنه في بعض الحالات ارتفاع نسبة الموت.
9_الكاجو
يحتوي على نسبة عالية من اللبلاب السام الذي يؤثر على الأشخاص المصابين بالحساسية بالموت.
10_كسافا
الكسافا تشبه البطاطا ولكن تحتوي أوراقها وجذورها على السيانيد السام الذي قد يؤدي للموت.