احذري 10 أطعمة مميتة داخل مطبخك

القاهرة - سمر حسين - تحرص ربة المنزل كثيرا على تجنب الأطعمة المسببة للتسمم والالتزام بالأطعمة الصحية ولكنها قد تخطئ في طرق تحضيرها فتحولها من كونها مفيدة وصحية الى ضارة وقاتلة.

وكثير من الأطعمة تحتوي على بعض السموم التي لا نعرف عنها شيئاً والتي تؤثر فقط في حالات معينة لها علاقة بكيفية التعامل معها.

وعرضت صحيفة «فوكس نيوز الأمريكية» 10 أطعمة مميتة يحظر توافرها في مطبخك

1_بذور الفاكهة

بعض الفواكه تحتوي على حمض البروسيك الحمض السام الذي يتواجد في بذور التفاح والمشمش والخوخ وغيرها.

2_أوراق الراوند

يعتبر الجزء الوحيد الصالح للأكل هي السيقان إذ تحتوي أوراقها على حمض الأكساليك الذي يصيب حصوات الكلى مما قد يؤدي إلى الموت.

3_جوزة الطيب

هي مادة مهلوسة فالقليل منها يؤدي إلى التشنجات والكثير يعرض للنوبات والسكتات الدماغية.

4_البطاطس

تجنب البطاطس ذات البراعم والصبغة الخضراء فقد تسبب الإسهال الذي يصاحبه صداع منتهي بغيبوبة موت في بعض الأحيان.

5_اللوز

7 حبات من اللوز المر تسبب كثير من المشاكل للبالغين ومن الممكن أن تكون قاتلا للأطفال.

6_العسل الخام

تناول العسل الخام غير المبستر يؤدي إلى القيء والغثيان المستمر حتى 24 ساعة والإصابة بالتسمم الحاد.

7_الطماطم

تحتوي سيقان الطماطم واوراقها والبذور الخضراء غير الناضجة منها على سموم قلوية تتسبب في تهيج المعدة.

8_التونة

تحتوي التونة على نسبة عالية من الزئبق الذي يمتصه الكثير من الأسماك، ما يؤثر على سلامة العقل والكليتين وقد ينتج عنه في بعض الحالات ارتفاع نسبة الموت.

9_الكاجو

يحتوي على نسبة عالية من اللبلاب السام الذي يؤثر على الأشخاص المصابين بالحساسية بالموت.

10_كسافا

الكسافا تشبه البطاطا ولكن تحتوي أوراقها وجذورها على السيانيد السام الذي قد يؤدي للموت.