خبيرة أبراج توجه رسالة غريبة لـ «برج العذراء»: سمعتك سيئة وشعرك هيتحرق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت منى عطايا خبيرة الأبراج، بعض التوقعات خلال شهر مارس الجاري وذلك خلال لقائها مع الفنانة منال سلامة في برنامج «حلو الكلام مع منال» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، وهذه التوقعات ورسائل الأبراج نرصدها لكم كما يلي:

-شهر مارس يتميز بالتفريغ من الطاقة السلبية نظرًا لدخول أيام مباركة في رجب وشعبان، حيث يتخلص الإنسان فيها من الطاقة السلبية وتوقعت أن تغضب الطبيعة على نفسها خلال شهر مارس ويشهد هزات أرضية «ممكن تحصل هزات أرضية وحاجات تخص الطيران» متوقعة ظهور مخترع قوي خلال الشهر الجاري.

-توقعت حدوث فيضان وتوقعت فتح الدول خلال شهر مارس وبداية فتح الطيران بين الدول وبعضها البعض.

-حدوث تغييرات إيجابية واحتفالات متوقعة أن يحتفل العالم بانتهاء مصيبة على الأرض «فيروس كورونا».

-تنبأت جنى عطايا بحدوث شيء خاص بالطيران في شهر مارس إما فتح الطيران بين الدول أو سقوط طائرة ودعت الله أن يكون ما يخص الطيران هو فتحه بين الدول وليس سقوط طائرة.

-وجهت رسالة لأصحاب برج السرطان «لازم تروح لدكتور نفساني لأن عنده أفكار سلبية جدا وعلاجك ليها يا إما الذكر الكتير أو تروح لدكتور نفساني».

-رسالة لأصحاب برج العذراء حيث حذرتهم من أن أهداف البرج غير محققة «وسمعته سيئة خلال الفترة القادمة يعني ممكن واحدة تعمل صبغة شعرها يتحرق فخدوا بالكم لان فيه سمعة سيئة تخص برج العذراء ولازم ياخد باله لأن أسراره متاحة للجميع».