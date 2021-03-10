بالقهوة والشاي.. منتجات طبيعية تساعد على لمعان شعرك وتقويته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحب المرأة دائما الظهور بشكل جديد بين الحين والآخر، وغالباً ما ترغب في تغيير لون شعرها، ولكن ضرر الصبغة أكثر من نفعها.

ولهذا نقدم لكِ منتجات طبيعية تساعد على لمعان شعرك وتقويته، وفق ما أورد موقع ""brightside .

- إذا كان شعرك بني:

يمكن أن يصبح لونه لامعاً أكثر، باستخدام مزيج من ورق الروزماري وزهرة إكليل الجبل.

المكونات:

-من 4 إلى 6 ملاعق روزماري

- من ملعقة إلى ملعقتين إكليل الجبل

ولكن يمكنك الزيادة على حسب طول شعرك

الطريقة:

أضيفي جميع المكونات إلى الماء المغلي واتركيه يغلي مع بعضه لمدة

4 دقائق، ثم اتركي الخليط لمدة ساعة ويكون الشعر نظيفا، ثم اشطفيه جيداً، استمري في استعماله لمدة أسبوع.

وبعد ذلك ستحصلين على نتيجة رائعة، إذا أردتِ الحصول على لون أغمق يمكنك أضافة الشاي الأسود.

- للشعر الأسود:

يمكن للقهوة أن تعطي لشعرك لون بنياً شوكولاتة، كون الكافيين والمعادن الموجودة بها تجعل الشعر أقوى وأكثر لمعاناً

المكونات:

-3 ملاعق كبيرة من البن المطحون

-3 ملاعق من بلسم الشعر

وتعتمد الكمية على طول الشعر

الطريقة:

اصنعي فنجاناً من القهوة واتركيها تختمر ثم ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك ضعيها على شعرك واتركيه يجف لمدة ساعة ثم يغسل بالشامبو والبلسم.

- للشعر الأشقر:

لستِ مضطرة للاستخدام منتجات تفتيح الشعر غير الطبيعية التي تضر به كل ما تحتاجيه هو:

-4 ملاعق كبيرة من زهور البابونج

-3 ملاعق كبيرة عسل

-ملعقة عصير ليمون

وتعتمد الكمية أيضا على حسب طول شعرك

الطريقة:

ضعي أزهار البابونج في الماء المغلي واتركيها لمدة نصف ساعة ثم أضيفي بعد ذلك العسل وعصير الليمون وقلبي جيداً وضعيه على شعرك، ثم ضعي كيساً على شعرك ولفي رأسك بمنشفة واتركيه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يغسل بالماء الدافئ.

ويجب أن تعرفي أنه يمكن أن تتسبب الصبغات الطبيعية في جفاف الشعر، ولكن يمكنك تجنب ذلك باستخدام جل الصبار أو زيت اﻷرجان على شعرك بعد استخدامها، تعمل الصبغات الطبيعية على تفتيح شعرك من درجتين إلى ثلاثة.