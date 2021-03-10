في عيد ميلادها.. يسرا تتحدث عن علاقتها بوالدها: كان قاسي وضربني قدام رشدي أباظة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعوام من التألق والنجاح وأداء شتى الشخصيات، فهي تستطيع إقناعك في كل دور تقوم به، سواء سيدة أرستقراطية فتبهرك بطريقة حديثها ومشيها، والفتاة الشعبية ابنة البلد التي تقف بجوار المحيطين بها، كما ظهرت في العديد من الأعمال، وأدت دور «هيلين»، في مسلسل «رأفت الهجان»، بكل براعة حتى أحس الجمهور بأنها سيدة ألمانية من الطراز الأول، وعلى النقيض دورها في مسلسل «شربات لوز»، وأسلوبها النابع من داخل الحارة الشعبية، فهو ليس غريبًا على الفنانة يسرا.

ويتزامن اليوم 10 مارس، يوم ميلاد النجمة يسرا، ويُقدم «هُن»، ملامح من علاقتها بوالدها خلال السطور التالية.

يسرا تتحدث عن علاقتها بوالدها الراحل: كان قاسيا وعصبيا

خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، تحدثت الفنانة يسرا، عن والدها الراحل وعلاقتها به، إذ قالت،«بابا كان قاسي وعصبي واستحملت حاجات كتير منه، اتجوز من واحدة أكبر مني بـ3 سنين، وكنت مفكرة انها هتكون صديقتي، ولكن اكتشفت انها بتكره والدتي».

وتابعت الفنانة يسرا، خلال الحديث «محستش بالحنان من والدي أبدًا، وعشت مع والدتي آخر 10 سنين من عمرها، بعد ما سمح ليا وقتها أشوفها كان قلبي هيقف أول مرة».

قصة ضرب والد يسرا لها أمام رشدي أباظة

وتذكرت الفنانة موقفًا جمع بينها وبين والدها، إذ قالت،«كنت قاعدة في مرة في مينا هاوس مع رشدي أباظة واتنين أصحابه ألمان، وسمعته بيقول (نو محمد)، بصوت عالي، دورت وشي لقيت كوباية جت فتحت لي وشي ودي كانت تالت عملية بالنسبة ليا، كان متضايق ومتغاظ ان كل اللي عمله معايا معرفش يأثر في حبي لأمي، خفت أروح عند أمي لانه كان ممكن يأذيني فيها أو يأذيها فيا وقولت هروح أعيش عند خالتي».