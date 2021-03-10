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طريقة عمل حلوى الوردة

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

06:32 ص | الأربعاء 10 مارس 2021

قدّمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل حلوى الوردة، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل حلوى الوردة

500 جرام لوز بودرة

250 جرام سكر ناعم 

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة زبدة 

بشر ليمونة

4 بيضة وسط 

التزيين

2 كوب عسل

كوب فستق مطحون ناعم

كوب ورد مجفف   

طريقة تحضير حلوى الوردة

يخلط فى الخلاط الزبدة مع رشة الملح وبشر الليمون والسكر والبيض

يشكل باستخدام كيس حلواني ويوضع في الفرن لمدة 15 دقيقة

للتزيين

تسقى الحلوى بالعسل ثم يوضع الفستق على الوجه​، وتُقدم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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