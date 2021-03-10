بالأرقام.. هل المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الأزواج؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نفى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم، ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات «يوتيوب»، إثر نشر مقطع فيديو لشخص يعمل استشاري صحة نفسية، يتحدث فيه عن دراسة صادرة من المركز القومي تشير إلى أن المرأة المصرية هى الأولى عالميا في «ضرب الأزواج».

وأكد المركز في بيان له، أن هذا الأمر عار من الصحة والدقة، مؤكدا عدم صحة كل ما ذكر عبر مقطع الفيديو المتداول.

حقيقة ضرب المرأة المصرية لزوجها

وأكد مركز القومي البحوث الاجتماعية والجنائية، في بيانه، أن الدراسة التي تحدث عنها الاستشاري في مقطع الفيديو المتداول خلال لقاء قديم، في برنامج التاسعة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي، أرسل في وقته نفيا له مع التصحيح إلى إدارة القناة الأولى، والبرنامج، متضمنة حقيقة علمية ونتائج الدراسة التي تبعد كل البعد عن ما أثير.

وأوضح المركز أن حقيقةً الأمر، تعود إلى دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حول ظاهرة العنف داخل الاسرة المصرية من جميع النواحي الاجتماعية والقانونية والنفسية «نشرت عام 2003»، كما أجرى المركز دراسة أخرى حول «الأبعاد الجنائية والاجتماعية للجرائم التي تقع بين الأزواج في مصر» نشرت عام 2019، ولم يذكر في تقارير تلك البحوث أو نتائجها أن المراة المصرية هي الأولي في العالم في ضرب الأزواح.

وأوضح البيان، أن «الاستشاري» الذي تسبب تصريحه في إثارة الجدل، ذكر أن تقرير البحث أشار إلى أن 65% من الزوجات في المجتمع المصري يمارسن العنف ضد الأزواج سواء كان عنفا جسديا أو لفظيا أو نفسيا، وهو ما رد عليه المركز، مؤكدا أنه خطأ كبير لم يتم رصده علميا، ولم يذكر في تقارير صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

القومي للبحوث يرفض الإساءة للمرأة المصرية

ورفض المركز ما يعد تعمدا من قبل البعض للإساءة إلى المرأة المصرية وتقارير المركز الذي يتبني المنهج العلمي في إجراء دراساته المعروفة بمصداقيتها، واتباعها للأساليب العلمية الدقيقة.

إصابات الزوجة من قبل زوجها يحتل المرتبة الاولي بين صور الضرب

ولفت البيان إلى أن الاستشاري ذكر «أن 30% من الزوجات في الأسرة المصرية يضربن ازواجهن، وذلك من واقع محاضر الشرطة»، وهو ما رد عليه بيان المركز بتأكيده أن هذا يعد خطأ يضا وتصريحا لا يتسم بالدقة أو الصحة.

وأوضح المركز أن تقرير البحث أكد أن الضرب المحدث إصابات بالزوجة من قبل زوجها يحتل المرتبة الأولي بين صور الضرب حيث بلغت نسبته 55.1% من إجمالي البلاغات التي تتلقها أقسام الشرطة محل الدراسة، وقدرها 417 بلاغا، يليها الضرب المقترن بالطرد من منزل الزوجية بنسبة 28% ثم الضرب البسيط بنسبة12%.

كما أكدت نتائج الدراسة على أن نسبة الأزواج الذين يعتدون علي زوجاتهم بالضرب بصوره المختلفة، بلغت حوالي 80% من إجمالي الأزواج مقابل نسبة 20% فقط من الزوجات في عينة البحث.

80% من الأزواج يمارسون العنف ضد زوجاتهم

وعن أخر تقرير صدر عن المركز بخصوص الجرائم التي تقع بين الازواج في المجتمع المصري عام 2-19، أوضحت البيانات أن اكثر من 80% من الأزواج يمارسون العنف ضد زوجاتهم في جميع أنواع الجرائم ومنها التالية: القتل العمد أو الشروع فيه، والضرب المحدث عاهة مستديمة والضرب المفضي إلى الموت، وهتك عرض الزوجة وتبديد منقولات الزوجية، والضرب البسيط والطرد من منزل الزوجية.

وأهابت إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بوسائل الإعلام بكافة أشكالها ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة أثناء تعاملهم مع نتائج التقارير العلمية الصادرة عن المركز القومي، وقراءتها بشكل علمي للحصول على تشخيص جيد للواقع المصري مبني على أساليب منهجية وعلمية دقيقة، والابتعاد عن تحريف النتائج، والتي من شأنها تزييف الواقع لدى المتلقي ونقل صورة خاطئة عنه.