مدربة يوجا عن تحليل الشخصيات وفق «الإنياجرام»: مفيش حد أفضل من التاني

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت المهندسة منى عبد الجواد، مدربة اليوجا، إن «الإنياجرام» طريقة لتحليل الشخصيات تعتمد على الأرقام، لافتة إلى أن كل شخصية لها مميزاتها وعيوبها ولا توجد شخصية أفضل من أخرى.

وأضافت «عبد الجواد» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية سهير جودة، أن «الإنياجرام» يقسم الشخصيات إلى 9، وكل نوعية تضم أجزاء من الشخصية التاسعة، موضحة أن هناك شخصيات تتصرف بعفوية وشخصيات أخرى تحب الظهور وهي عاطفية أما الشخصيات الأخرى فهي العاطفية.

وأشارت، إلى أن الشخصية رقم 8 هي شخصية القادة، والسبب أن هناك مشكلة لهذه الشخصية مع الأم في الصغر، لذا يصبح شخصية قوية ويريد أن يأمر ويطاع وهذه الشخصية في الغالب تضم المتفوقين في الرياضات البدنية وهي شخصية تخشى إظهار عاطفتها.

وأوضحت، أن على كل شخص قراءة أنواع الشخصيات المختلفة من أجل التعرف على نوع شخصيته موضحة أن المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في الصغر تؤثر فيهم كثيرا.

وألمحت إلى أن الشخصية التاسعة، لا تحب المشاكل وتبعد عنها، موضحة أن التربية تلعب دورا هاما، فمثلا الشخصية رقم واحد هي شخصية مرتبطة بالوالد جدا أو الشخصية الحامية، وهذا الشخص يعاني من تنفيذ الأمور بشكل صحيحة بشكل مبالغ فيه أحيانا.

ونوهت «عبدالجواد»، إلى أن الشخصيات 2 و3 و4 لديهم مشكلة مع الأب، موضحة أن رقم 2 يحاول دائما إسعاد الآخرين، وهو يشبه شخصية الجنايني، الذي يهتم بكل الورود ولكنه «يدهس الوردة التي تحت رجله» في إشارة إلى أنه ينقصه الاهتمام بنفسه.