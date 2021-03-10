استشاري يحذر من الضغط على المثانة: يعرضك للإصابة بـ سلس البول

القاهرة - سمر حسين - صحة

سلس البول أو فقدان السيطرة على المثانة كما يطلق عليه البعض، حالة مرضية شائعة تصيب الجهاز البولي وتتسبب في التهابات المثانة، وقد تحدث تلك الحالة بسبب الاستخدام المفرط في تناول الأطعمة والأدوية المسببة لمدارات البول، إذ أثبتت بعض الدراسات أن الرجال المصابون بمرض البروستاتا معرضون للإصابة به بينما النساء أكثر عرضة له نتيجه لتعرضهم للحمل والولادة، حسبما ذكره موقع «MAYOCLINIC».

ومن جانبه، أوضح الدكتور جودي إبراهيم، استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية، أن من أهم الأسباب التي قد تعرض للإصابة بمرض سلس البول هي الضغط على المثانة الذي قد يحدث نتيجة النشاط البدني الزائد أو الإمساك.

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات لـ«هُن»، أن سلس البول ليس بمرض خطير كما يعتقد البعض، موضحا أنه أثبتت كثير من الدراسات أن تجاهل معالجة الإصابة بالمرض وعدم الالتزام بالمحاذير قد تؤثر بالسلب على صحة المثانة، ما قد ينتج عنه في بعض الحالات التهابات الجهاز البولي والطفح الجلدي والقرح، بجانب التأثير على العلاقات الاجتماعية والشخصية.

وشدد استشاري أمراض المسالك البولية، على تجنب الإمساك وتناول الكحول الذي قد يكون سببًا رئيسا للإصابة بسلس البول، بالإضافة إلى الحد من تناول الكافيين والمشروبات الغازية والمحليات الصناعية والفلفل الحار والشوكولاتة والحمضيات، والتنبيه على عدم تناول المهدئات والجرعات الكبيرة من فيتامين «ج» التي قد تؤثر على صحة المثانة.

الآثار الناتجة عن الإصابة بمرض سلس البول وطرق الوقاية منها

وفي السياق ذاته، حذر «جودي» من الالتهابات الناتجة عن الإصابة بسلس البول التي من الممكن أن تتسبب هبوط عضو الحوض، وتعرضه للإصابة بالتبول اللاإرادي وداء السكري، موضحًا أن أبرز طرق الوقاية تشمل الآتي:

- المحافظة على وزن صحي

- الإقلاع عن التدخين

- ممارسة تمارين قاع الحوض

- تجنب المواد المهيجة للمثانة

- تناول الألياف التي تمنع الإمساك