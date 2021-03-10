هل يمكن الإصابة بـ كورونا والإنفلونزا معا؟.. طبيب يحسم الجدل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدث الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، عن إمكانية الإصابة بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا في آن واحد، قائلا إنه وارد الإصابة بالاثنين معا في آن واحد، خاصة أن الاثنين يهاجمان الجهاز التنفسي وقد يؤثرا على وظائف الرئتين.

أمجد الحداد: المصاب بكورونا والإنفلونزا سويا يحتاج إلى «متابعة إضافية»

وقال أمجد الحداد، خلال حديثه لـ«هن»، إن المصاب بالفيروسين معا يحتاج إلى «متابعة إضافية» مع الطبيب المختص، للحصول على الأدوية المناسبة لعلاج الإنفلونزا بجانب الإلتزام ببرتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا، مضيفا: «المريض بيكون عرضة لمضاعفات والتهاب رئوي، وممكن يحتاج يتحجز في المستشفى، ويبقى تحت رعاية طبية».

وشدد على أهمية قياس نسبة الأكسجين في الدم بصورة دورية على مدار اليوم، للاطمئنان على الصحة العامة وعدم حدوث مضاعفات على الرئة، مردفا: «ممكن الإصابة تكون بسيطة ومتأثرش على الرئة، إحنا قدام فيروس جديد، وكل الاحتمالات واردة».

وتابع حديثه، بأنه لابد من التنفس بطريقة صحيحة والتهوية الجيدة للمنزل خلال العزل الصحي، والحصول على أخد مذييات البلغم، فضلا عن تناول المضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، البعد عن التدخين، وقد يتم اللجوء إلى بخاخات الصدر.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد، بحسب ماأعلنه الموقع الرسمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية who.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

- الصداع.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه احمرار العين.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

وشددت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، من بينها ارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون.