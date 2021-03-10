تعرف على الآثار الجانبية للمنومات

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قالت الغرفة الاتحادية للصيادلة إن المنومات، التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، تساعد على التخلص من الأرق والخلود إلى النوم، ولكنها لا تخلو من الآثار الجانبية، والتي تتمثل في الدوار واضطرابات الرؤية واضطرابات نظم القلب والسقوط.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح الغرفة الألمانية بعدم تعاطي المنومات لمدة تزيد على أسبوعين بشكل متواصل، كما ينبغي عدم التوقف عن تناولها بشكل مفاجىء، بل تدريجيا؛ نظرا لأن التوقف المفاجىء قد يؤدي إلى اضطرابات النوم، ما يتسبب في دخول المريض في حلقة مفرغة.

ويُراعى أيضا أن تعاطي المنومات في وقت متأخر جدا من الليل يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق وضعف التركيز ومحدودية رد الفعل في نهار اليوم التالي.