عضو «الشيوخ» عن «التنسيقية»: سنجري حوارا مجتمعيا حول قضايا المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات الدستورية، ضمنت ترشح المرأة على 25% مقاعد مجلس النواب، كما اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي المعينين، وكان من بينهم عدد كبير من المرأة، مشيرةً إلى أن مجلس الشيوخ معني بإجراء الحوارات المجتمعية حول الملفات المهمة.

وأضافت سها في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، عبر شاشة «DMC»: «من خلال الحوار المجتمعي سنتمكن من النقاش مع المواطنين، للوصول إلى الصيغة الأمثل في مختلف القضايا والقوانين التي تتعلق بالمرأة، وستشهد أجندة المجلس قانون الأحوال الشخصية، كأكثر الملفات التي سنناقشها في الفترة المقبلة».

وتابعت، أن الدولة المصرية ستعتمد الحوار المجتمعي في القوانين التي قد تتسبب في الجدل بالشارع المصري، وبخاصة قانون الأحوال الشخصية، نظرا لتأثيره الكبير على الأسرة المصرية والطفل: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصى بالحوار المجتمعي في أكثر من ملف منها ضريبة الشهر العقاري، كما طالبنا في التنسيية بإجراء حوار مجتمعي حول هذا القانون، وهو ما ينطبق على القوانين التي قد تسبب حدوث حالة من الجدل في الشارع المصري، مثل قانون الاحوال الشخصية لأنه مهم للغاية، إذ أنه مهم للأسرة بالكامل وليس المرأة فقط، لأنه يترتب عليه مستقبل الأطفال، كونهم الاكثر تأثرا بقضايا الطلاق وملف الأحوال الشخصية، والأجدر هو وجود حوار مجتمعي كامل ينتج عنه مجموعة من التوصيات والدراسات التي تساعد المشرع على سن القانون بالشكل التوافقي الذي يناسب كل الفئات».