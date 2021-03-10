بعد واقعة «متحرش المعادي».. نصائح لحماية أطفالك من التحرش

القاهرة - سمر حسين - ماما

اعتدى أمس رجل على طفلة لم يتعدَ عمرها 7 أعوام، وحاول هتك عرضها، قبل أن تفر خائفة من فعلته، المشهد الذى كشفته السكرتيرة العاملة في أحد معامل التحاليل بمنطقة المعادي، وأطلق على المتهم لقب متحرش المعادي.

وتبحث كل أم عن الطريقة المثالية لحماية أبنائها من وقائع التحرش المختلفة التي يمكن أن يتعرضوا لها.

نصائح للأمهات لحماية أبنائها من التحرش

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إنه يجب في مراحل الطفولة المبكرة من توعية الأطفال بالثقافة الجنسية حتى يدركوا خطورة تلامس أعضاء الجسم.

وأضاف هاني أثناء حديثه لـ«هن»، أنه يجب فتح حوار مع الأبناء حتى يستطيعوا الحديث إذا تعرضوا لأي شكل من أشكال التحرش في هذه المراحل العمرية المبكرة، ويمنع السماح للأطفال المبيت خارج المنزل.

ونصح بضرورة مراقبة الأبناء في المراحل العمرية المختلفة وعدم ترك الأطفال بمفردهم لساعات طويلة عرضة للتعرض لأي واقعة تحرش.

انتشر أمس خلال ساعات قليلة فيديو لشاب يتحرش بطفلة صغيرة، تحت بير سلم إحدى عمارات منطقة المعادي، وأظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في مدخل العمارة، لحظة استدراج متحرش المعادي للطفلة الصغيرة، ثم انتهك عرضها.

تصرف متحرش الأطفال كما أطلق عليه رواد السوشيال ميديا بتلقائية شديدة، إلا أن الطفلة شعرت بأنها ليست على ما يرام ففرت منه سريعا، وخرجت سيدة تسكن الدور الأرضي لتعنفه عما فعله بالطفلة، إلا أنه أنكر ذلك، وبمجرد أن واجهته بالكاميرا الموضوعة في مدخل العمارة، خرج مسرعا.