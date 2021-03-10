ما هو الشرخ الشرجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لجراحات القولون والمستقيم إن الشرخ الشرجي هو شق أو جرح يحدث في جلد القناة الشرجية.

وأوضحت الجمعية أن الشرخ الشرجي له أسباب عدة أبرزها الضغط الشديد لإخراج البراز كما هو الحال عند الإصابة بالإمساك المزمن، وبعد حركات الأمعاء الصعبة، كما أنه كثيرا ما يحدث لدى النساء بعد الولادة، ولدى الرضع بعد الإمساك.

وتتمثل أعراض الشرخ الشرجي في الشعور بألم شديد عند التبرز والحكة الشرجية والتورم الشرجي وظهور دم على البراز.

وفي الحالات البسيطة يمكن علاج الشرخ الشرجي من خلال حمامات الماء الدافىء والمراهم الموضعية المخدرة وملينات البراز والأطعمة الغنية بالألياف.

وفي الحالات الشديدة يستلزم الأمر الخضوع للجراحة مثل عملية شق العضلة العاصرة.

وللوقاية من الشرخ الشرجي، ينبغي تجنب الضغط الشديد عند التبرز مع العناية بنظافة منطقة الشرج، مع مراعاة استعمال ورق تواليت ناعم.

وبالنسبة للرضع، فإنه يراعى تغيير الحفاضات باستمرار وتجنب إصابة الرضيع بالإمساك من خلال شرب السوائل (الماء والعصائر المخففة) على نحو كاف.