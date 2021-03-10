7 قواعد صارمة داخل العائلة المالكة البريطانية لم تتحملها ميجان ماركل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أكثر من عام، أعلن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل تخليهما عن مسؤولياتهما المرتبطة بموقعهما في العائلة المالكة البريطانية، حيث تنازل هاري وميجان اللذان يعيشان حاليًا في الولايات المتحدة، عن دوريهما بشكل رسمي، وسجلا مقابلة مطولة مع أوبرا وينفري، صاحبة البرنامج الأكثر شهرة في الولايات المتحدة.

ويستعرض «هُن» في التقرير التالي القواعد الصارمة داخل الأسرة المالكة التي لم تتحملها ميجان ماركل.

قواعد صارمة داخل الأسرة المالكة

لا يستطيعون تناول المحار

يقتصر ذلك على كونه تحذيرًا من تناول المحار وبعض أنواع المأكولات البحرية، خوفًا من الإصابة بالحساسية، وهي القاعدة التي تتبعها الملكة وبعض أفراد الأسرة المالكة، كما ذكرها موقع روسيا اليوم.

احترام الترتيب

تلتزم الأسرة المالكة بقوانين صارمة فيما يتعلق بترتيب الدخول والجلوس في المناسبات العامة، بناء على ترتيب علاقتهم بالملكة.

لا يستطيعون الأكل بعد أن تتوقف الملكة

يجب على جميع من يتناول الطعام في حضور أن يتوقف عن الأكل إذا انتهت الملكة من تناول طعامها.

إذا وقفت الملكة فيجب الوقوف للجميع

يجب على كل شخص في العائلة المالكة أن يقف عندما تقف الملكة، أو عندما تدخل الغرفة أو تخرج منها.

تصبح القبعات تيجانا

بعد الساعة السادسة مساء، من المفترض أن تقوم النساء بتغيير القبعات، ويضعن تاجًا في المناسبات العامة.

منع استخدام «إنستجرام» و«تويتر»

كانت ستنضم ميجان ماركل رسميًا إلى حساب العائلة المالكة في كل من «إنستجرام» و«تويتر»، وربما سيتم حظر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

النوم قبل الملكة

لدى العائلة الملكية البريطانية تقليد قديم يتمثل في عدم ذهاب من ينامون في قصر الملكة إلى النوم قبلها.