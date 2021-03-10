خبيرة تقدم روشتة لحماية الأطفال من التحرش: مينفعش حد يلمسهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت سارة عزيز، مدير مؤسسة «Safe» لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، أنه حتى نحمى أطفالنا من التعرض للتحرش الجنسي، يجب أن ينتبه الأهالي، أن هناك للأسف أناس كثيرون من الممكن حتى أن يكونوا على علاقة قرابة بهم، يقدمون على التحرش بالأطفال، ولا يمكن أن يتوقع أحد أن هذه الأفعال يقومون بها، مشيرة إلى أن الحماية والأمان في الوقاية: «ومنستناش الموضوع يحصل وبعدين أتكلم عنه».

وأضافت «عزيز»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك كلمات بسيطة للغاية، يستخدمونها لرفع وعي الأطفال من سن 3 سنوات، نوضح من خلالها لهم، أنهم يمتلكون بأجسادهم مناطق لها احترام خاص: «مينفعشي حد لا يشوفها ولا يلمسها، ولو حصل كدا يزعق جامد أوي، ويجي يحكي لماما وبابا».

وأشارت مدير مؤسسة «Safe» لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، إلى أنه في تلك الحالة، الطفل يدرك الموضوع بعض الشيء، ونمنع على المتحرش أن يفاجئه بهذا الأمر، فيتعلم كيف يتصرف في مثل تلك المواقف، معترفة أنها تدرك خوف بعض الأمهات، من الحديث بمثل هذه الأمور مع أطفالهن.

وتابعت: «احنا بنعملها بطريقة صح وبسيطة ومناسبة لسن الطفل، هو لما بنقوله وهو عنده سنتين مينفعشي تحط إيدك في كبس الكهرباء، أنا فتحت عينه على كبس الكهرباء، لاء بالعكس أنا وعيته، عشان ميرحشي للخطر، وده اللي بنعمله في موضوع التوعية».

واختتمت «عزيز»: «مينفعشي تقعد على رجل حد، ومش أي حد معدي في الشارع أسيبه يلعب في خدوده، ومينفعشي أي حد منعرفوش أو نعرفه يديله حلويات».