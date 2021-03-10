توقعات الأبراج اليوم 10- 3- 2021: استقرار لـ الجوزاء وأخبار غريبة لـ الميزان

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

إذا لم تجلب بعض النظام للفوضى التي تحيط بك، فقد يصيبك ذلك بالصداع، أنت بحاجة إلى بعض الهدوء والسكينة.

برج الثور

تناول الطعام من المنزل فعل جيد لابد وأن تلتزم به، تجنب تماماً تناول الوجبات السريعة والغنية بالدهون والمواد المصنعة، حتى لا تكن معرضاً للسمنة بشكل كبير.

برج الجوزاء

أنت مستقر عاطفياً، قد يبدو أن أحداث اليوم تتآمر لخلق حالة مزاجية غير منتظمة لم تكن معتادًا على الشعور بها، تمهل واستمر في التركيز، فإنها الطريقة الوحيدة التي ستحافظ فيها على هدوئك اليوم.

برج السرطان

عليك المحاولة حتى تصل لهدفك الذي تحلم به، ولا تستسلم لليأس والإحباط الذى يجعلك تتراجع للخلف، لذلك عليك التحلي بروح التحدي والعمل على تطوير عملك خلال الفترة القادمة، حتى تستطيع منافسة الآخرين.

برج الأسد

تحتاج إلى تغيير روتينك، ولكن لا تفعل ذلك مرة واحدة بل افعله تدريجيا، وعليك الاهتمام بصحتك والتخلي عن بعض عاداتك التى قد تضر بك.

برج العذراء

انت مشتت بسبب بعض العوامل الخارجية، حاول استعادة تركيزك، وتجنب اتخاذ القرارات المتسرعة، وتجنب إزعاج زملائك فى العمل، وابتعد عن ما يشتت أنتباهك وركز على مهامك.

برج الميزان

قد تأتي إليك بعض الأخبار الغريبة إلى حد ما اليوم، لا تجعلها تؤثر عليك بشكل مباشر.

برج العقرب

قد يكون هذا يومًا محمومًا ربما ستحاول الذهاب إلى العديد من الأماكن والقيام بالعديد من الأشياء في وقت واحد، من الجيد تقييم ما يجب القيام به والعناية به حسب الحاجة الملحة.

برج القوس

اليوم قد تخطط لرحلة سريعة عن طريق الجو، قد يكون هذا متعلقًا بالعمل، قد يكون أيضًا هذا مزعجًا لك، لكن إذا بذلت جهدًا ، يمكنك تحويله إلى مغامرة، من الأفضل دائمًا مواكبة التدفق وتحقيق أقصى استفادة منه.

برج الجدي

لا تبالغ في تعبيرك عن مشاعرك العاطفية، حتى لا تصطدم بشريك حياتك، وحاول أن تجدد حياتكما معاً، وكل هذا يساعد على تقوية علاقتكما مع مرور الوقت، لذلك اهتم بشريك حياتك بالقدر المعقول.

برج الدلو

تعاني من إحساس بالإرهاق نتيجة ضغوط العمل المتزايدة، وقلة ساعات النوم، لذلك لا تتردد في الحصول على راحة لاستعادة نشاطك.

برج الحوت

المشاكل المفاجئة وغير المتوقعة يمكن أن تجعل أسرتك في حالة من الفوضى، ربما لا يتعلق هذا بالصعوبات مع زملائك في السكن.