«أمهات مصر»: إنجليزي «ثانية ثانوي» سهل.. وشكاوى من صعوبة الكيمياء

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني الثانوي جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت عبير، في بيان لها، أن الطلاب وأولياء أمورهم أكدوا سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أن بعض الطلاب واجهتهم مشكلة عند الدخول علي التابلت عند بدء الامتحان لدقائق ثم استطاعوا الدخول عليه.

عبير أحمد: صعوبة امتحان مادة الكيمياء

بينما أكد عدد من أولياء أمور الطلاب على صعوبة امتحان مادة الكيمياء، لافتين إلى أن الامتحان تضمن أسئلة صعبة وتحتاج لوقت كبير للإجابة عليها وأن الوقت المخصص للامتحان لا يتناسب معها.

وينتهي طلاب الصف الثاني الثانوي من امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس المقبل، على أن تستأنف الدراسة في 13 مارس المقبل للمدارس التى تعمل يوم السبت و14 مارس للمدارس التي تعمل يوم الأحد، على أن تكون الدراسة يومين انتظامي، مع رفع الغياب بشرط توقيع ولي الأمر إقرار بمسؤوليته عن تلقي ابنه المنهج الخاص بالفصل الدارسي الثاني عبر المنصات الإليكترونية التعليمية وعبر القنوات التعليمية، والتزامه بحضور امتحانات الفصل الدراسي الثاني.