إميليا كلارك: طردت طبيبة تجميل طلبت مني تلقي حقنة «فيلر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحدثت الممثلة العالمية إميليا كلارك، صاحبة الـ34 عاما، عن موقفها من الخضوع لعمليات تجميل، ورد فعلها عند الطلب منها حقن وجهها بالفيلر، والذي يعني عن العمليات الجراحية التجميلية لشد الوجه وتقليل التجاعيد.

إميليا كلارك: لن أغير ملامحي بالفيلر

وقالت النجمة العالمية وبطلة مسلسل «صراع العروش»، خلال حديثها مع مجلة Elle، إنها ترفض الحقن بالفيلر، مؤكدة أن أحد أطباء التجميل طلب منها ذلك بالفعل، ما تسبب في انزعاجها، موضحة: «أخبرتني خبيرة تجميل الخاص بي سابقا أن وجههي بحاجة إلى فيلر، وبالطبع رفضت، وطردتها فورا، لقد كانت هذه أسوء نصحية خاصة بالعناية بالبشرة على الإطلاق».

وأكدت الفنانة الثلاثينية خلال المقابلة الصحفية، أن تصرفها لا يتنافى مع فكرة تفكيرها حول هيئتها عند تخطى مرحلة الشباب، قائلة: «بالتأكيد راودتني أفكار حول الشيخوخة، وكيف ستبدو ملامحي وشكلي، ولكني لن أحاول تغيير التجاعيد، وأنا فخورة بشكلي وملامحي، فبالرغم من أن في سن الرابعة والثلاثين، إلا أنني أكثر حكمة وذكاءً، ولدي الكثير من الخبرات مقارنة بالسابق، ولن أنساق وراء الرغبة في إخفاء العمر».

وتابعت حديثها: «لا يمكنني إخفاء تجاعيدي بالفيلر، فوجههك وملامحك المتغيرة على مدار العمر سيعكس الوقت الذي أمضيته على هذه الأرض، وأنا مستعدة لمواجهة ذلك بشجاعة».

إميليا كلارك تحارب فيروس كورونا بطريقتها الخاصة

يشار إلى أنه في 2020، قررت الفنانة العالمية إميليا كلارك، محاربة انتشار فيروس كورونا على طريقتها الخاصة، حيث شاركت حينها جمهورها، بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تعلن خلاله قررها بعزم عددًا من الأشخاص يمكن أن يصل إلى 15 فردا إذا تبرعوا لحساب مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووضعت طريقة الوصول إليه.

وأكدت أنها رغم الحظر سوف تعزمهم على العشاء، وتطهو بنفسها، وسيكون هذا ممتعًا، خاصة أنها لا تعرف كيف تطهو.