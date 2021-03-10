الامارات | سام هيوين: جيمس بوند.. حلم أي ممثل

شكرا لقرائتكم خبر عن سام هيوين: جيمس بوند.. حلم أي ممثل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الممثل الأسكتلندي سام هيوين، بطل مسلسل «أوتلاندر»: «إنه يعتقد أن حلم أي ممثل أداء شخصية العميل الاستخباراتي البريطاني جيمس بوند».

وقد بزر اسم هيوين (40 عاماً) بصورة كبيرة لأداء شخصية بوند في المستقبل، بعدما أعلن الممثل دانيال كريج، الذي أدى شخصية بوند في أكثر من عمل أن فيلم «نو تايم تو داي» سيكون آخر فيلم له من سلسلة أفلام بوند.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن هيوين القول: «إنه سينتهز أي فرصة لتأدية دور بوند». وأوضح: «لا أعتقد أن أي ممثل قد يقول لا، وإذا طلب مني تأدية هذا الدور سأكون سعيداً».

يذكر أن أشهر أعمال هيوين هو مسلسل «أوتلاندر»، الذي بدأ تصوير موسمه السادس أخيراً. ومن المقرر أن يعرض قريباً أحدث أفلام هيوين «ساس: ريد نوتس».

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