الامارات | فعاليات ثقافية في بيوت الشعر بالوطن العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ثقافية في بيوت الشعر بالوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بيوت الشعر في الوطن العربي سلسلة فعاليات ثقافية متنوعة، احتفاءً باليوم العالمي للشعر، الذي يصادف 21 الجاري.

وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، إن «شارقة الثقافة تعتبر اليوم العالمي للشعر ومهرجانات الشعر العربي في الشارقة والوطن العربي نموذجاً مميزاً في التواصل المعرفي والثقافي والإبداعي، من خلال ما يقدمه شعراء وأدباء وفنانو الوطن العربي، معبرين عن تجاربهم بأبعادها الإنسانية والوجدانية والوطنية».

واعتبر أن بيوت الشعر أصبحت مركزاً للإشعاع، كما أراد لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال الدور الذي تقوم به في المحافظة على اللغة والحرف والشعر العربي والاهتمام بالشعراء الشباب.

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