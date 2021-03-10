الامارات | «سوذبيز» تعرض عملَين للرائد محمود مختار

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوذبيز» تعرض عملَين للرائد محمود مختار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض دار سوذبيز للمزادات عملين للفنان المصري الرائد، محمود مختار، في مزاد خلال مارس الجاري، ويتميز العملان بأنهما لم يظهرا في مزاد علني من قبل. وتم شراء العملين مباشرة من الفنان من قبل جامع مقتنيات ورجل عصر النهضة اللامع حافظ عفيفي باشا، وهو سياسي مؤثر وأول مندوب مصري لدى الأمم المتحدة، حيث ظلّا في العائلة نفسها على مدار عقود، ولم يظهرا علناً حتى الآن.

وكان عفيفي باشا جزءاً راسخاً في المجال الثقافي في مصر، وأحد رعاة محمود مختار، إذ موّل أشهر منحوتاته التي اشتهرت باسم تمثال «نهضة مصر»، وهو تمثيل لماضي مصر وحاضرها، إضافة إلى ذلك، أسس عفيفي مؤسسة أصدقاء محمود مختار بعد وفاة الفنان.

ويعدّ العمل الأول، الذي يحمل اسم «ابن البلد» (السعر المقدر 90 ألفاً إلى 110 آلاف جنيه إسترليني)، وهو مشروع تخرج مختار الجامعي، ويرجع تاريخه إلى عام 1910. وكان العمل من بين أولى المنحوتات التي أنجزها، ويمثل اللحظة المحورية التي تطور فيها وصولاً إلى شهرته في النحت اليوم. أما العمل الثاني، الذي يحمل اسم «عروس النيل»، (السعر المقدر 120-180 ألف جنيه إسترليني)، ويمثل رأس امرأة فرعونية جميلة، مازجاً بين جماليات مصر القديمة وفن الزخرفة، وهو تمثال مهيب كامل الطول في مجموعة Musée du Jeu de Paume في باريس.

ويفتتح مزاد فنون القرن العشرين/‏الشرق الأوسط عبر الإنترنت خلال الفترة من 23 إلى 30 مارس الجاري.

- «ابن البلد» مشروع تخرج الفنان الجامعي، ويعود إلى عام 1910.

- «عروس النيل»

يمثل رأس

امرأة فرعونية جميلة.

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