إلى «ست البيت».. خطوات إعادة استخدام زيت القلي صحيا لتجنب السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد تلجأ ربة المنزل لتكرار استخدام زيت القلي باعتباره لا يزال صالحا من وجهة نظرها، لكن الخطورة تكمن في ما يسببه تكرار استخدام الزيت والتي قد تصل إلى حد الاصابة بالسرطان، ولذلك يرصد «هن» عدد مرات استخدام زيت القلي طبقا لما نشره موقع «NDTV».

كم مرة يمكن استخدام زيت القلي؟

يجب الحرص الشديد على عدم تكرار زيت القلي، ولكن إذ اضطررت لذلك فيجب عدم استعماله أكثر من مرتين بحد أقصى وأحرصي على حفظه في مكان بارد وجاف.

المخاطر الصحية الناتجة عن تكرار استخدام زيت القلي

_زيادة نسبة الحموضة.

عند غليان الزيت أكثر من مرة فإنك تكون أكثر عرضه للإصابة بحرقة المعدة.

_زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

تكرار استخدام الزيت يؤثر بالسلب على مستوى الكوليسترول في الدم، وهذا ما قد ينتج عنه الإصابة بالسكتات الدماغية والآم الصدر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

_أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

اثبتت كثير من الدراسات إن تكرار استخدام الزيت يحوله الى مادة مسرطنة

_التسمم الغذائي

تكرار غليان الزيت يجعله أكثر عرضه لتكون البكتريا الضارة.

طرق الوقاية من مخاطر تكرار زيت القلي

1_تجنب الوجبات السريعة.

2_طهي الطعام بكميات صغيرة تجنب لتكرار تسخينه باستخدام الزيت.

3_ وضع كمية قليلة من الزيت في إناء القلي، حتى لا يُخزن ويُعاد استخدامه مرة أخرى.

4_ يُنصح بإضافة بعض المواد الطبيعية لزيت القلي، كقشر الليمون أو الزعتر أو الكركم، أو البقدونس، لأنها تقلل من عملية الأكسدة.