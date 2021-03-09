مريم صقر عن متحرش المعادي: مراعاش ربنا في ولاده وبيته.. يستاهل الفضيحة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موجة من الغضب والاستياء سيطرت على الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو مصور لطفلة صغيرة لا تتعدى 10 أعوام، وتعمل كبائعة للمناديل، أثناء تعرضها للتحرش الجنسي من قبل رجل في العقد الخامس من عمره، وكان يعمل محاسبًا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، حيث اصطحبها من الشارع داخل أحد العقارات، ظنًا منه أنه خاليًا من السكان، حتى تمكنت شابة تعمل في معمل تحاليل بالعقار عن طريق كاميرات المراقبة من إنقاذها.

أثار هذا المقطع غضب الكثير من الشخصيات العامة، من بينهم البلوجر مريم صقر، التي ظهرت في مقطع فيديو، شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

وتحدثت مريم عن واقعة «متحرش المعادي»، قائلةً: «في عبارات بتتردد من وقت الموضوع زي اللي ستره ربه العبد ما يفضحوش، جرا ايه يا ملايكة بتجيبوا الغلط والعيب على كل حد ما عدا الشخص نفسه، بيقولوا أصل هي اللي استفذته، منقولش عيب على البنت إنها كانت ساكتة وموافقة وأول ما اتفتح الباب طلعت تجري، أصل عيب على أهلها اللي معرفوش يربوها، أصل عيب على التربية وأنهم سابوها في الشارع، أصل عيب على المجتمع».

مريم: الناس مش بالمظاهر

وتابعت البلوجر، خلال حديثها: «العيب مش على أي حد غير اللي عمل الغلط، الناس مش بالمظاهر وميغرناش الشخص الوقور والسمح، الشيطان مش هيجيلنا على هيئة الكفار بتوع زمان، اللي هما في أفلام الأبيض والأسود، مش مقياس أبدًا، منسكتش خالص على حقنا وخاصة في ظاهرة زي دي، هنجيب حقنا أمتى».

ووجهت البلوجر مريم صقر رسالة للفتيات، قائلةً: «لو اتحطيتي في موقف أو حد قدامك اتحط في الموقف ده متفتكريش أبدا إن هي راضية وساكتة، وارد جدًا تكون خايفة ومش عارفة تنطق، أوقات الواحد تفكيره بيشتل، حاولي تدافعي عن غيرك، الطفلة أول ما الباب اتفتح طلعت تجري وتلحق نفسها».

وطالبت «مريم» الفتيات بضرورة توثيق الوقائع عبر هواتفهن المحمولة: «توثيق اللحظات بقى مهم جدًا، لما يقولك أنا جيت جنبك يعني، وريله صورته على طول، المتحرش بتاع امبارح قعد يقاوح وفاكر ان الكاميرا جيباه من تحت بير السلم، طلع يجري على طول ميقدرش ينكر، التحرش بقى متاح للجميع الفترة دي، مش مقتصر على أطفال أو بنات أو ذكور».

يستاهل الفضيحة

ووجهت البلوجر مريم صقر رسالة للذين يدافعون عن المتحرش، قائلةً: «لو مش هنقدر ندافع عن الحق ياريت نسكت، وبلاش الشعارات أصله كان لحظة شيطان، ورأفة بأهله، وبأولاده هو معملش حساب لأهله ولازم يتفضح، في زيه كتير قوي ومن حقنا نجيب حق مليون بنت تانية يستاهل الحفلة والفضيحة اللي اتعملت عليه».