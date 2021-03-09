«ملكة جمال».. ياسمين صبري بـ3 إطلالات في جلسة تصوير جديدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة «فوج» العالمية، حيث ظهرت خلالها بثلاث إطلالات مختلفة، أظهرن رشاقتها.

وخلال الصور، ظهرت «ياسمين» مرتدية فستان « كب روز» طويل، وذو شال طويل أيضا من اللون ذاته، بينما ظهرت خلال الإطلالة الثانية مرتدية «جيب روز» من الحرير، وسترة سوداء من الحرير أيضًا، ذو أكمام مفتوحة طويلة.

وجاءت الإطلالة الثالثة، بفستان «كب» أسود وفوقه سترة شفافة من التُل الفضي.

إطلالة ياسمين صبري تثير سخرية متابعيها

ومنذ أسابيع، نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة ظهرت خلالها بإطلالة جديدة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، لكنها تلقت تعليقات ساخرة من بعض المتابعين.

وأطلت الفنانة في الصورة وهي مرتدية بلوزة سوداء ذو حزام من الخصر، وبنطلون جينز واسع، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واكتفت بوضع «إيموشن» ورد.

تعليقات ساخرة

وأثارت الإطلالة سخرية متابعين الفنانة، بسبب البنطلون الجينز، فكانت من ضمن التعليقات: «ظبطي الطقم كله وسبتي البنطلون.. البنطلون تافه.. البنطلون مش حلو لأ.. باقي البدلة في المصبغة.. أول مرة ميعجبنيش ستايلك».

ياسمين صبري «فارسة» في جلسة تصوير

يذكر أن آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري، جاء خلال خضوعها لجلسة تصوير خلال ممارستها رياضة الفروسية، والتي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال الصور، ظهرت بملابس رياضية باللون الأبيض تحمل توقيع دار الأزياء الفرنسية «بالمان»، مع بنطلون أسود وبوت طويل قاتم اللون، وخوذة سوداء، وتفاعل معها متابعوها في تسجيل أكثر من 40 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «ملكة جمال الفروسية»، «أجمل فنانة في الوطن العربي»، «جميلة ومتألقة».