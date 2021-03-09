محمد اسماعيل - القاهرة - لصفوف النقل.. 5 طرق بسيطة تساعدك على المذاكرة قبل الاختبارات الشهرية

كتبت نور جمال

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي.

وقالت الوزارة، إنه سيتم عقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وأبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه الامتحان الشهري يُعقد فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أبرز الطرق البسيطة التي يمكن أن يتبعها الطالب في إنهاء واجباته الدراسة والمذاكرة، وفق ما ذكر موقع ""familytoday.

- روتين

يمكن للأم مساعدة ابنها في وضع جدول مذاكرة إليه وتنظيم وقته، بحيث يكون هناك وقت للرياضة واللعب وآخر للمذاكرة.

ويجب أن تتابعين ابنك في مدى التزامه بالجدول الموضوع، وإذا لم يلتزم فاستخدمي معه العقاب بشكل صارم دون تراجع، مثل منعه من اللعب أو إضافة مزيد من الوقت في المذاكرة أو حرمانه من الذهاب إلى النادي، فبتلك الطريقة سيواظب طفلك عليها.

- التخلص من كل ما يشتت انتباهك:

يمكن أن تكون مصادر التشتيت عبارة عن وسائل التواصل الاجتماعي أو الهواتف أو التلفزيون أو أشخاص حولك، لذا ضع قاعدة في حياتك أنه يجب التركيز في المذاكرة دون أي إلهاء، والجلوس في غرفة هادئة بعيداً عن الضوضاء.

- تحديد مكان محدد بالمنزل للمذاكرة:

سواء كانت طاولة في غرفة أو مكتب، فيجب أن تحدد منطقة معينة لك لإكمال وجباتك المدرسية ومذاكراتك، حيث يعمل ذلك على خلق راحة نفسية، ويساعده على التركيز.

- فترات للراحة:

قسم وقتك بما يسمح بأخذ قسط من الراحة، واضبط عداد الوقت لمدة 10 دقائق بين المذاكرة، وتناول وجبة خفيفة أو التمدد بما يساعدك على الشعور بالانتعاش والتجديد وزيادة الطاقة.

- المكافأة

على الوالدين مكافأة ابنهما بما حققه من إنجاز في الانتهاء من مذاكرته، إذ إنه تعمل على تجديد الطاقة وزيادة الحماس، فهي بمثابة حافز ودافع إليه، فمثلاً قولي له إذا اتممت واجباتك ستهديه شيء يحبه بتلك الطريقة ستجعليه يحب المذاكرة.