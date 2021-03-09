شديدة العدوى.. تطورات انتشار حمى الخنازير الأفريقية في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أكدت السلطات الصينية، مؤخرًا تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد، وأظهر بحث جديد لمعهد هاربين للأبحاث البيطرية أن المتغيرات الجديدة من حمى الخنازير الأفريقية التي تم اكتشافها أكثر اعتدالًا ولكنها شديدة العدوى، وفقًا لموقع sciencetimes.

وقال المعهد في العام الماضي: "ثبت أن النمط الوراثي الثاني لحمى الخنازير الأفريقية التي لديها معدل وفيات منخفض قد حدث في بعض مقاطعات ومناطق الصين خلال التحقيق الوبائي ودراسة مسببات المرض".

وقال البحث إنه في الوقت الحاضر، تم اكتشاف أكثر من 20 نوعًا من فيروس حمى الخنازير الأفريقية على مستوى العالم، من بين كل هذه الاكتشافات، وجد أن النمط الجيني الثاني هو الأكثر انتشارًا في آسيا.

وذكر أنه لا يوجد علاج فعال أو لقاح تجاري متاح ضد حمى الخنازير الأفريقية، ومع ذلك، فإن التشخيص المبكر والتخلص من الخنازير المصابة هي المخططات الرئيسية في المكافحة والوقاية.

وأشار البحث أيضًا إلى أن المختبر الوطني الأفريقي لحمى الخنازير تم عزله والتعرف عليه في عام 2018 لأول حالة في الصين لفيروس حمى الخنازير الأفريقية HLJ / 18.

وأفاد تقرير لـ"بلومبيرج" أن حالات تفشي جديدة لحمى الخنازير الأفريقية، مع أمراض أخرى مميتة للخنازير مثل مرض الحمى القلاعية وإسهال الخنازير، قد أثارت الشكوك حول تعافي قطعان الخنازير في الصين.

وأشار التقرير إلى أن هذه المتغيرات الجديدة ستجعل من الصعب السيطرة على الوباء حيث سيكون من الصعب تحديدها، في الوقت نفسه، يتم إلقاء المتنوع بشكل مستمر من خلال طرق الفم والمستقيم.

وكانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غربي البلاد، ما استدعى التخلص من أكثر من 3000 خنزير في هونغ كونغ، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كما أوقفت إدارة الزراعة والثروة السمكية في المنطقة نقل الخنازير إلى المزارع في هونغ كونغ، وأكدت ضرورة التخلص من الخنازير الباقية فيها، مؤكدة أنها ستقوم بتعويض الخسائر فيما بعد.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الحمى شديدة العدوى ومميتة للحيوانات، ولكنها لا تشكل خطرا على الإنسان، مضيفة بأن هذه العدوى تمثل تهديدًا للخنازير البرية وهي أكثر شيوعا في أفريقيا، لكنها انتشرت إلى آسيا في السنوات الأخيرة.

ويشار إلى أن الصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم، وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الأفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.