أحدث إطلالة لريا أبي راشد.. فستان متعدد الألوان ومكياج ناعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة ريا أبي راشد مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وارتدت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان باللونين الأزرق والأبيض والأسود، مزود بحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريا مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

ويعرض حاليا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2".