احذري: 6 خلطات للمنظفات لا تفعليها أبدا.. سامة وخطر على الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هناك اعتقاد خاطئ عند ربات البيوت بأنهن إذا خلطن بعض منتجات التنظيف المنزلية يمكن أن يكون له تأثير وفاعلية أقوى.

ولكن هذا من الأخطاء الشائعة، لأنه قد يؤدي إلى حدوث تفاعلات كيمائية خطيرة وتكون ضارة جداً بصحتك، وإليك 6 خلطات للمنظفات لا تفعليها أبدا.

1- الكلور والكحول:

وفقا لـ"brightside"، ينتج عن الجمع بين هاتين المادتين الكيميائيين، الكلوروفوم وحمض المرياتيك (الهيدروكلوريك) وقد تسبب أضراراً خطيرة للجهاز العصبي والرئتين والكلى والكبد والعينين والجلد، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب المستويات العالية منه إلى الدوخة والغثيان وفقدان الوعي ويؤدي إلى الموت.

2- الكلور واﻷمونيا:

هذا الخليط خطر جداً على صحتك، وينتج عنه غازات سامة يمكن أن تسبب أضراراً للجهاز التنفسي، فضلا عن أنه قد يسبب انفجارا شديدا.

3- الكلور والخل:

تؤدي إضافة حمض ضعيف إلى الكلور إلى إنتاج غازات سامة، يمكن أن تحدث حروق كيميائية خطيرة في العين وتلف في الرئتين.

4- الكلور والمنظفات الأخرى:

لا ينبغي أبداً خلط المنتجات الكيماوية المنزلية، مثل منظفات المرحاض والغسالة لأن تلك المجموعة تنتج غاز الكلور المسبب لأمراض خطيرة مع الوقت، ونحن لا تعلم عنها.

5- البيكينج صودا والخل:

الخل حمضي بينما تعد الببكينج صودا قاعدة ضعيفة، لذلك عندما يتم خلطهما معاً يتفاعلان مع بعضهما البعض، وينتج الماء في الغالب، ويجعل المحلول عديم الفائدة، ولكن في حالات كثيرة يمكن أن يحدث انفجارات خطيرة إذا قمتي بخلطها في وعاء مغلق.

6- منتجات التنظيف من ماركات مختلفة:

نحن لا نعرف أبداً ما إذا كان هذا الخليط سيعطي نتيجة أفضل أم لا، وكل منتج له تركيبته الخاصة من نوعها، ويمكن أن يؤدي خلطها إلى حدوث تفاعل كيميائي خطير.

يجب أن تحافظي على سلامتك قبل كل شيء لذلك:

- يجب أن تحتفظي بمنتجات التنظيف في عبواتها الأصلية.

- توقفي عن استخدام أو على الأقل حاولي التقليل من الكلور في منزلك.

- لا تخلطي الكلور مع أي منتجات أخرى وحافظي على معايير سلامتك واتبعي دائما الإرشادات كما هو موضح من قبل الشركة المصنعة على العبوة.

- احفظي جميع المنتجات التنظيف بعيداً عن متناول الأطفال.