«الأمومة والطفولة»: دعم طفلة تحرش المعادي ووضعها في دار رعاية بمجرد العثور عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أنه سيتم تقديم الدعم القانوني لطفلة المعادي، التي تعرضت للتحرش على يد شخص، تحت «بير سلم» إحدى عمارات المنطقة.

وقال «عثمان»، خلال حديثه لـ«هُن»، إنه بمجرد العثور على الطفلة سيتم تقديم الدعمين النفسي والاجتماعي اللازمين لها، ووضعها داخل دار رعاية في حالة عدم وجود أسرة أو عائل لها.

تفاصيل فيديو متحرش المعادي

وخلال الساعات الماضية، نشرت سيدة تدعى «أوجيني أسامة»، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو، يظهر شخص يتحرش بطفلة تحت «بير سلم» إحدى عمارات منطقة المعادي، وأظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في مدخل العمارة، لحظة استدراج المتحرش للطفلة.

ودوّنت السيدة قائلة: «لكل صحابي اللي عندي على فيس بوك عمري ما طلبت منكم أي شير لأي حاجة بس من فضلكم لازم الحيوان ده يتفضح ويتجاب ويتحبس، في المعادي ميدان الحرية دخل العمارة ونده على البنت الصغيرة دي وعمل اللي انتوا شايفينه ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري ده حيوان ولازم يتحاسب افضحوا على قد ما تقدروا».

ومن ثم تم تداول الفيديو حيث أصبح حديث السوشيال ميديا، وأطلقوا عليه لقب متحرش الأطفال تحت هاشتاج بنفس المعنى، وانهالت التعليقات التي تطلب بسرعة القبض عليه ومحاسبته عما بدر منه تجاه طفلة صغيرة.

القبض على متحرش المعادي

ورصدت قوات الأمن الواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه متزوج ولديه طفلين.