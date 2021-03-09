«القومي للمرأة» يبحث عن السيدة صاحبة فيديو «متحرش المعادي» لتكريمها: شجاعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرر المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، البحث عن السيدة التي تدعى «أوجيني»، صاحبة نشر مقطع فيديو «متحرش المعادي»، للتواصل معها وتكريمها كنموذج للسيدات الشجاعة، خلال شهر المرأة مارس.

فيديو متحرش الأطفال

وخلال الساعات المتأخرة من ليلة أمس، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو، ظهر خلاله رجل يتحرش بطفلة صغيرة، تحت «بير سلم» إحدى عمارات منطقة المعادي، وأظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في مدخل العمارة، لحظة استدراج متحرش المعادي للطفلة.

متحرش المعادي أصبح حديث السوشيال ميديا

وقامت بنشر الفيديو سيدة تدعى «أوجيني أسامة»، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ودوّنت خلاله قائلة: «لكل صحابي اللي عندي على فيس بوك عمري ما طلبت منكم أي شير لأي حاجة بس من فضلكم لازم الحيوان ده يتفضح ويتجاب ويتحبس، في المعادي ميدان الحرية دخل العمارة ونده على البنت الصغيرة دي وعمل اللي انتوا شايفينه ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري ده حيوان ولازم يتحاسب افضحوا على قد ما تقدروا».

وسرعان ما تم تداول الفيديو حيث أصبح حديث السوشيال ميديا، وأطلقوا عليه لقب متحرش الأطفال تحت هاشتاج بنفس المعنى، وانهالت التعليقات التي تطلب بسرعة القبض عليه ومحاسبته عما بدر منه تجاه طفلة صغيرة.

القبض على متحرش المعادي

وخلال ساعات قليلة من نشر الفيديو، رصدت قوات الأمن الواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم تم إلقاء القبض على متحرش المعادي، وتبين أنه متزوج ولديه طفلين، وهو خريج كلية التجارة.