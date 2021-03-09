المدير العام لمنظمة الإسيسكو: أطلقنا عام للمرأة تحت رعاية ملك المغرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإسيسكو، الشكر إلى برنامج «السفيرة عزيزة»، على استضافته فيه، مبينا أن للبرنامج شعبية كبيرة في دولة المغرب.

المرأة صاحبة جهود واضحة في مواجهة أزمة كورونا

وقال المدير العام لمنظمة الإسيسكو خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «زووم» في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سهير جودة، إن المرأة لها جهود واضحة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فقد تحملت العمل، واحتلت الصدارة في التعلم، وتصدت لمكافحة كورونا، ضمن الأطقم الطبية، لذا قررت الإسيسكو، إعلان هذا العام باعتباره عام المرأة، لتقديرها لدورها الريادي في صناعة المستقبل.

عام المرأة والمستقبل

وأضاف «المالك»، أن العام الحالي يسمى عام المرأة والمستقبل، من أجل بناء المستقبل بالشراكة مع السيدات، لأنهم ركيزة مهمة لبناء المستقبل في كل المجتمعات، مؤكدا أن المستقبل سيكون مختلفا تماما بعد فيروس كورونا كوفيد 19.

يكفينا فخر رعاية الملك محمد السادس للحدث

وتابع: «المرأة قائدة رائدة ملهمة تصنع المستقبل، وسيتم إطلاق الاحتفال يوم الخميس المقبل، ويكيفنا فخر رعاية الملك محمد السادس بن حسن ملك المغرب الحالي لهذا الاحتفال، وسيشارك في الاحتفال كوكبة من السيدات ووزيرات ورائدات أعمال».

3 جلسات برعاية منظمة الإسيسكو

وأشار إلى أن الجلسة الأولى في الافتتاح ستكون بعنوان الإلهام وتمكين القيادات الحكومية أما الثانية فستكون حول إسهامات النساء في تطوير النظم المؤسسية الدولية، أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان الإلهام وصناعة التميز في الرعاية الاجتماعية.