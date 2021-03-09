داعية محذرة من الحسد: بياكل الحسنات ومن الأشياء المبغوضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حذرت ياسمين الحصري، الداعية الإسلامية، من الحسد، مؤكدة أنه من الأشياء المكروهة للغاية والمبغوضة للنفس البشرية، قائلة: «الحسد هو أن يتمني إنسان ما زوال النعمة عن الآخرين، والحسد بيأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب».

وأوضحت «الحصري»، خلال لقائها الثلاثاء، عبر zoom، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبد الغني، أن الحسد ينتج من مشاعر الحقد، التي تسيطر على الإنسان، مشيرة إلى أن مشاعر الحقد تلك أيضا، تتسبب في إطلاق لسان الإنسان بالغيبة والنميمة والكراهية والكذب والإفتراء، على الآخرين.

وألمحت الداعية الإسلامية، إلى أن الحقد يملأ قلب الإنسان، بـ«السواد والغيظ والغضب»، ولهذا كان يوصي الرسول محمد (عليه الصلاة والسلم) بعدم الغضب.

ونصحت، بأنه في حالة الغضب، على الإنسان أن يتحرك، حتى لا يسيطر عليه هذا الغضب ويوجهه نحو مشاعر سلبية كالحقد والحسد.

وواصلت: «لو إنت قاعد قوم، ولو إنت ماشي مثلا أقعد، أو اتوضى، لأنك ساعتها هتطفي الغضب بده بالماء».

وأردفت «الحصري»، أن الحقد لا يميز بين الأخ والصديق أو حتى الأب والأم، فحين يسيطر على الإنسان، يجعله شخص آخر لا يرعي أي شيء لدرجة أنه من الممكن أن يحقد على شقيقه، مشددة «الحقد أعمى ومابيميزش.. نار بعيد عنك»، لأن الوازع فيه يكون الشيطان، الذي ييسر للإنسان انفعالات الغضب والضيق، ولهذا تنصح من جديد، بالتحرك خلال لحظة الغضب نفسها.

ومن جانبها علقت الإعلامية مفيدة شيحة، عن هذا الأمر، قائلة إنها تعتقد بأن الشخص الحاقد، لا يشعر بأنه يمتلك كل هذا الحقد والغل، متابعة: «هو مبيقاش شايف ولا فاهم إنه حقود، بالعكس ده بيبقى فاكر نفسه بيقول الحق، وفاكر نفسه عارف ربنا كويس أوي».